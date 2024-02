Sanremo

Nicolò Figini | 11 Febbraio 2024

Maninni durante la finale del Festival di Sanremo 2024 ha dedicato la sua canzone all’amico scomparso prematuramente Michele Merlo.

La dedica di Maninni durante Sanremo 2024

La finale del Festival di Sanremo 2024 sta giungendo al termine e ogni cantante, dopo la propria esibizione, ha detto qualcosa per celebrare il percorso all’interno della kermesse. Alessandra Amoroso, per esempio, ha voluto ringraziare tutte le persone che le sono state accanto e anche chi ha collaborato con lei. Maninni, invece, ha voluto dedicare la sua performance a una persona che non c’è più.

Stiamo parlando, come potete vedere dal video qui sotto, a Michele Merlo: “Vorrei dedicarla a un artista che avrebbe voluto calcare questo palco, un artista che non c’è più“. Ovviamente il pubblico intero si è commosso perché la ferita è ancora fresca e il suo ricordo è nella memoria di tutti coloro che lo conoscevano dal vivo o sui social.

Maninni che dedica il suo festival a Michele Merlo, inutile dire che sto piangendo #Sanremo2024 pic.twitter.com/BVabpJ4sRX — ۟ (@chinonvivespia) February 10, 2024

Forse non ve lo ricordate ma Maninni (che all’epoca si faceva chiamare con il suo vero nome Alessio) e Michele Merlo sono stati nella scuola di Amici all’interno della stessa edizione. Ed è per questo che il cantante ha voluto dedicare la sua performance a Sanremo 2024 proprio al ragazzo scomparso da un paio d’anni.

Il web si è commosso e ha pubblicato diversi tweet in cui esprimono la loro tristezza. Vedremo come se la caverà Maninni nella classifica finale e in che posizione si piazzerà. Arriverà nella Top 5 oppure rimarrà più in basso? Lo scopriremo molto presto, noi vi terremo informati non appena ne sapremo di più.