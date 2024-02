Sanremo

Vincenzo Chianese | 11 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Nonostante le malelingue del web, sembrerebbe che tra Angelina Mango e Geolier ci sia un bellissimo rapporto. I due cantanti infatti si sono incontrati nel backstage di Sanremo e si sono abbracciati.

L’abbraccio tra Angelina Mango e Geolier

In queste ore sui social è partita un’accesa discussione che sta coinvolgendo due Big in gara al Festival di Sanremo 2024. Di chi parliamo? Nientemeno che di Angelina Mango e di Geolier. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato ieri sera, quando il rapper napoletano ha trionfato durante la quarta serata della kermesse musicale, quella delle cover e dei duetti. La Mango invece, che ha straziato l’intero pubblico con la sua intima performance de La Rondine, si è posizionata al secondo posto.

A quel punto in molti hanno iniziato ad accusare il cantante partenopeo di aver “strappato” la vittoria all’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Ma non solo. Sul web in molti hanno iniziato ad attaccare duramente Geolier, che nel mentre è già intervenuto per fare chiarezza sulla situazione, affermando come secondo il suo pensiero l’esibizione di Angelina sia stata una delle migliori della serata. Poco fa intanto è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stasera, in occasione della finale del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango e Geolier si sono incontrati nel backstage dell’Ariston e si sono così abbracciati. Nessuna faida dunque tra i due artisti, nonostante le malelingue del web abbiano ipotizzato a presunte tensioni tra loro.

questo per ricordarvi che fate tutto voi, con la vostra cattiveria, loro alla fine sono tutti ragazzi che si rispettano e che si divertono facendo ciò che amano, a prescindere dagli altri 🫶🏼🥰 #SANREMO2024 #Geolier #angelina #FestivalDiSanremo2024 pic.twitter.com/5oFfNjzbpU — emmedierre (@emmedierre_) February 10, 2024

Ma chi vincerà stasera il Festival della canzone italiana? Non resta che attendere per scoprirlo.