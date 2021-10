1 Manuel Bortuzzo stupisce il web

Questa mattina c’è stato un risveglio inaspettato nella casa del Grande Fratello Vip 6. Manuel Bortuzzo infatti ha deciso di fare una sorpresa ai suoi compagni di avventura e si è così alzato in piedi grazie all’aiuto di un deambulatore. Il nuotatore ha così camminato da solo e naturalmente il momento ha commosso non solo i Vipponi, ma anche tutto il pubblico che ha seguito con attenzione tutto quello che è accaduto. Gli utenti tuttavia hanno anche atteso di vedere la reazione di Lulù Selassiè, che come sappiamo ha iniziato una conoscenza proprio con Manuel. Ma andiamo a vedere quello che è accaduto.

In un primo momento, essendosi svegliata da poco, la Principessa non ha notato che Bortuzzo si fosse alzato in piedi. Dopo essere uscita dal confessione così ha visto il nuotatore vicino alla cucina e a quel punto è corsa da lui ed è emozionati e commossi i due si sono lasciati andare a un bellissimo abbraccio. Poco dopo però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

IL BUONGIORNO E LA “REAZIONE” DI LULÙ A MANUEL ❤️#GFVIP pic.twitter.com/5VKxS6Hwus — ⇢ (@trasheela) October 6, 2021

Lulù, dopo aver visto Manuel Bortuzzo in piedi, ha fatto un commento che non è passato inosservato e che ha dato il via a una lunga polemica sul web. La Selassiè ha infatti dichiarato: “Mi piace essere piccola in confronto a un uomo. L’uomo nano chi lo vuole”. Lulù a quel punto è immediatamente stata ripresa da Raffaella Fico, e anche alcuni utenti sui social si sono scagliati contro di lei.

Qualche giorno fa intanto a parlare a noi di Novella2000 della relazione nata tra Manuel e Lulù è stato Franco, padre del nuotatore. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.