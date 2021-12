1 GF Vip: Manuel Bortuzzo lascerà il GF Vip?

Questa sera i concorrenti del Grande Fratello Vip comunicheranno ufficialmente ad Alfonso Signorini e al pubblico a casa qual è la loro decisione definitiva dopo la notizia del prolungamento (il reality procederà sino al 14 marzo 2022). Manuel Bortuzzo, intanto, nel giro di 24 ore sembra aver cambiato idea più volte. Il ragazzo pare sia piuttosto confuso, specie dopo che Aldo Montano, irremovibile, ha confermato che stasera tornerà dalla sua famiglia. Scelta, a malincuore, presa anche dalla coinquilina Manila Nazzaro.

Nella mattinata di ieri, durante una conversazione in giardino proprio con Aldo, Manuel Bortuzzo ha dichiarato: “Io spero che ci Olga, ma da una parte anche no. Perché se devi rimanere a Roma non è che mi fa schifo la notte. Anche Franchino ti accoglierà”. Montano è sicuro che invece, per motivi che non ha precisato, sua moglie non potrà esserci questa sera: “Credo non ci sia, so il perché. Credo ci metterà qualche giorno a tornare”, ha spiegato lo sportivo. Questo il video della chiacchierata tra Manuel e Aldo ieri mattina…

Manuel:”Aldo io spero che ci sia Olga, ma da una parte no, così vieni a dormire da me”. Il mio cuore è vostro ❤️ #gfvip #aldo #manuel #montuzzo pic.twitter.com/delVdrTtiO — Emma e Alessandra (@AlessandraeEmma) December 12, 2021

Da queste parole, dunque, è piuttosto chiaro che Aldo Montano oggi saluterà tutti per fare ritorno a Casa e del suo stesso avviso sembra essere anche Manuel Bortuzzo, il quale si è offerto di ospitarlo semmai non dovesse esserci la moglie Olga.

Manuel Bortuzzo ha parlato di questo anche con Jessica Selassié, anche se la regia ben presto ha deciso di censurare…

Jessica a manuel : poi se tu hai problemi di salute puoi andare via quando ti pare, non perdi nulla… E censurano subito#GFvip pic.twitter.com/5KM6m01zNM — Come se non ci fosse un domani (@lightbluepower) December 12, 2021

Con il trascorrere delle ore, però, qualcosa nel giovane nuotatore sembra essere cambiata. Dall’addio certo a attimi di incertezze. Manuel Bortuzzo sta riflettendo bene se è o meno il caso di abbandonare il Grande Fratello Vip, proprio ora che ha ritrovato Lucrezia Selassié. I due, infatti, ora non riescono a stare distanti e non mancano occasione di lasciarsi andare a parole affettuose. Andiamo a rivedere cosa è accaduto negli ultimi giorni…