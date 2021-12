GF Vip: Manila Nazzaro lascia stasera

Oggi, se le cose fossero andate diversamente, ci sarebbe dovuta svolgere la finale del GF Vip. Così non sarà poiché il reality proseguirà fino al 14 marzo 2022. Un annuncio che ha sconvolto non poco i vipponi, i quali si sono fatti prendere dallo sconforto. Manila Nazzaro, per esempio, sebbene abbia ricevuto il video messaggio con i familiari che la spronavano a restare, pare aver ricevuto una telefonata che avrebbe cambiato le carte in tavola.

Così Manila Nazzaro, salvo colpi di scena, questa sera lascia la Casa del GF Vip. Queste le sue parole mentre parlava con Soleil Sorge: “Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare. Sole tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me. Devo dire che loro [gli autori] sono stati super carini, ma… […] Poche volte, forse mai mi è successo di lavorare per la prima volta con una donna così giovane, così brava, tempisticamente e perfetta. Io ti auguro tutta la fortuna di questo mondo perché tu c’è l’hai qui nel cuore e anche nella testa fidati“.

Ha detto Manila rivolgendosi alla coinquilina, come si legge su Biccy che ne ha riportato parte del discorso. I coinquilini nell’apprendere questa notizia si sono detti davvero molto rammaricati. Soleil su tutti, ma non solo. “Vedi cavolo, chi vuole invece rimanere deve andare via e chi non vuole, deve rimanere“, ha detto Davide Silvestri sinceramente dispiaciuto per l’accaduto. Manila Nazzaro però non si è scoraggiata è l’ha convinto a proseguire la sua avventura: “Purtroppo questa è la vita. Tu però Davide devi rimanere, non mollare, giocatela fino all’ultimo. Sei un competitivo, cosa vuoi mollare? Troverai il modo di giocare, troverai modo di giocartela“.

Stando a quanto dichiarato da Aldo Montano sarebbe stata una telefonata a far cambiare idea nuovamente a Manila Nazzaro, che dopo qualche dubbio (come vedremo) aveva scelto di restare: “Eh, ha ricevuto una telefonata un po’ particolare. Adesso però non ne può parlare. Spero che troverà una soluzione, non so la gravità della situazione ma se non lo può dire, ha spiegato lo schermidore. Qui un momento dove Manila ne parla con Valeria Marini e Soleil Sorge…

Proprio nei giorni scorsi Manila Nazzaro, ancor prima di scoprire la data del prolungamento, qualche dubbio lo aveva avuto eccome…

I dubbi di Manila e le parole di Lorenzo Amoruso

Ancor prima di ricevere la notizia del prolungamento Manila Nazzaro ha avuto qualche segno di cedimento e in lacrime ha confessato i suoi dubbi sul proseguire o meno il suo Grande Fratello: “Io non so se ce la faccio, se ne vale la pena. Ho i miei bambini. Noi ci facciamo prendere dall’entusiasmo, ma ragazzi è troppo difficile”.

Manila Nazzaro ha anche aggiunto di sentirsi un po’ inutile e di avere scarse motivazioni nel proseguire serenamente:

“A breve ci chiamano uno alla volta in confessionale per dircelo? Ok bene almeno lo sapremo. Io dovrei avere una motivazione per restare. Questa però non la trovo adesso. Inutile che mi ostino, va bene tutto, ma ho una vita fuori. Se qui non costruisco niente mi sento inutile. Se non mi sento utile, per me non ha più un senso restare”.

Dopo queste dichiarazioni, Manila Nazzaro convinta da Soleil Sorge aveva deciso di restare all’interno del programma e proseguire la sua avventura. Mentre Lorenzo Amoruso era certo che la sua compagna avrebbe abbandonato, come da lui stesso raccontato a Casa Chi. Nella giornata di ieri, però, ha ricevuto la famosa telefonata di cui tanto si parla e da qui la scelta di lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip questa sera.

Se nella puntata odierna Manila confermerà la sua scelta, il reality perderebbe una grande concorrente che, nonostante alcuni dissapori, è molto amata dai coinquilini.

