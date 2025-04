Appena due settimane fa Manuel Bortuzzo avrebbe dovuto presenziare in Rai da Luisella Costamagna, nel programma Tango. All’ultimo il nuotatore ha disertato l’incontro e, solo ieri, è stato ufficializzato come ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. La conduttrice di Rai 2 non l’ha presa affatto bene…

Manuel Bortuzzo ospite a Verissimo, Luisella Costamagna sbotta

Solo due settimane fa Manuel Bortuzzo avrebbe dovuto essere ospite di Tango, programma di Rai 2 condotto da Luisella Costamagna come annunciato da un comunicato stampa da parte della rete. Qui avrebbe risposto alle recenti dichiarazioni dell’ex fidanzata Lulù Selassié dopo la scelta del gup di Roma nei confronti di quest’ultima. Si è parlato infatti di una condanna (con pena sospesa) di un 1 anno e 8 mesi per stalking nei confronti di Manuel.

Il nuotatore paralimpico però alla fine non ha mai preso parte alla trasmissione e dopo una prima segnalazione a Gabriele Parpiglia sui social da parte dei fan, la presentatrice ha commentato quanto segue: “Mi è stato comunicato ieri alle 15, a intervista pronta, che non se la sentiva di venire. Nessuna scelta Rai di non mandarlo in onda“.

Questo cambio di programma ha chiaramente lasciato interdetti i telespettatori, che si sono domandati le ragioni di tale scelta e non è stato ben accolto dalla stessa Costamagna. La stessa evidentemente si aspettava forse che Manuel Bortuzzo si facesse risentire per pensare a un nuovo incontro. Ma a quanto pare l’ex vippone ha scelto la puntata domenicale di Verissimo di Silvia Toffanin.

La notizia ha ovviamente fatto il giro del web e Luisella Costamagna sui suoi canali social è sbottata e commentato la presenza di Manuel Bortuzzo a Verissimo:

“Quindi a Tango ‘non se la sentiva di parlare’, e adesso sì? Tutte le scelte sono legittime, per carità. Ma dare buca a un programma a 2 ore dalla registrazione, dopo un impegno preso da più di un mese, è e resta una SCORRETTEZZA”, ha scritto su X.

Il commento di Luisella Costamagna su Manuel Bortuzzo a Verissimo

Non è chiaro il perché di questa scelta da parte di Manuel, magari più avanti sarà lui stesso a spiegarsi. Nel mentre attendiamo di ascoltare le sue dichiarazioni a Verissimo. Cosa avrà da dire?