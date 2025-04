Durante la registrazione della sesta puntata del Serale di Amici 24, un commento che Rudy Zerbi avrebbe espresso su Nicolò ha fatto infuriare il pubblico sui social.

Non solo frecciate sui social da parte di alcuni ex allievi di Amici 24, a quanto pare anche durante la registrazione della sesta puntata del talent show non ci si è di certo annoiati. Mentre Malgioglio avrebbe trovato difficoltà a votare, come fanno sapere SuperGuida TV e Amici News, ci sarebbero state diverse bordate da parte di Rudy Zerbi nei confronti di Nicolò.

Il prof di canto, come evidenziato dalle anticipazioni, sembrerebbe avere spesso criticato l’allievo di Anna Pettinelli. In uno di questi momenti pare sia stata Lorella Cuccarini a intervenire e dire a Rudy Zerbi che non è necessario parlare bene del proprio allievo per andare così a screditare gli altri.

Altro momento di tensione pare si sia verificato invece quando Anna Pettinelli pare abbia spesso guardato con sguardo stizzito i giudici, dopo ogni esibizione dei ragazzi. Ciò avrebbe così aperto un diverbio tra la docente e Rudy Zerbi proprio su Nicolò. Secondo il docente l’allievo sarebbe carente di interpretazione e fuori farà fatica ad avere un futuro nella musica.

A contraddire il suo pensiero pare sia stato il giudice di Amici 24, Amadeus. Il conduttore, secondo le anticipazioni, avrebbe difeso Nicolò, sostenendo che con le giuste scelte musicali avrà certamente un futuro anche lui.

Dalle anticipazioni di Amici 24 questo quanto emerso a proposito dei giudizi da parte di Rudy Zerbi.

Questo sui social, se tutto dovesse essere confermato creerà un dibattito tra i telespettatori e fan affezionati del talent show. Anche se, a dire il vero, già da ora leggendo le varie indiscrezioni hanno commentato piuttosto arrabbiati.

I pensieri del prof non hanno trovato d’accordo il pubblico. I fan di Amici, leggendo le anticipazioni riportate, hanno avuto parecchio da ridire. Tanto che si è aperto un lungo chiacchierare sui social per questo. Sappiamo poi che al ballottaggio ci è finito proprio Nicolò. Insieme a lui anche Chiara e TrigNo, anche se poi il cantante di Anna Pettinelli è riuscito a salvarsi.

Sicuramente queste dichiarazioni però continueranno a far discutere anche domani nel corso e nel post puntata di Amici 24.