Salta l’intervista in Rai Manuel Bortuzzo, che sarebbe dovuto essere ospite in un programma televisivo. La conduttrice è intervenuta per fare chiarezza: “Ce lo ha detto a intervista pronta”.

Manuel Bortuzzo salta all’ultimo l’ospitata in Rai

Oramai da diverse settimane TV, giornali, siti e social si stanno occupando della vicenda di Manuel Bortuzzo e della condanna (con pena sospesa) di un 1 anno e 8 mesi stipulata dal gup di Roma nei confronti dell’ex fidanzata di lui, Lulù Selassié. Mentre l’ex gieffina ha rivelato a Gabriele Parpiglia dei retroscena per difendersi e fatto sapere anche a Fanpage.it che ricorrerà in appello. Le sorelle Clarissa e Jessica ci hanno tenuto a supportarla.

Nel frattempo però si attendeva come annunciato da un comunicato Rai, la presenza di Manuel Bortuzzo da Luisella Costamagna a Tango, trasmissione di Rai 2 in onda in seconda serata. Il nuotatore avrebbe dovuto raccontarsi ai microfoni della trasmissione, ma a quanto pare qualcosa sarebbe andato storto.

Ieri sera chi ha guardato la trasmissione si è chiesto che fine avesse fatto Manuel Bortuzzo e quali siano i motivi di questa sua assenza. Alcuni utenti hanno contattato Gabriele Parpiglia, vista l’intervista fiume realizzata con Lulù Selassié, per chiedere spiegazioni e se sapesse cosa fosse successo. Il giornalista ha risposto con un “Non lo so, anzi si”.

Il commento di Luisella Costamagna dopo la mancata ospitata di Manuel Bortuzzo

Luisella Costamagna ha ricondiviso il commento di Gabriele Parpiglia e su X (ex Twitter) ha fatto sapere che l’intervista era pronta. Lo sportivo però all’ultimo minuto ha cambiato idea e non ha più voluto andare in onda: “Mi è stato comunicato ieri alle 15:00, a intervista pronta, che non se la sentiva di venire. Nessuna ‘scelta Rai’ di non mandarlo in onda“, ha spiegato la conduttrice di Tango.

Non è chiaro al momento se l’ospitata è stata rimandata alla prossima settimana oppure annullata definitivamente. In ogni caso dopo le parole di Lulù Selassié ora ci si attende la replica di Manuel Bortuzzo. Lui per ora si è chiuso nel suo silenzio, vedremo se deciderà di intervenire o meno riguardo tutta questa faccenda. Novella2000.it in ogni caso è sempre a disposizione per ascoltare le parti interessate semmai avessero qualcosa da dire.