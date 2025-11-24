L’atleta sorprende tutti con parole dolcissime rivolte a Serena Padovano e una serie di scatti che raccontano la loro complicità

Manuel Bortuzzo, atleta amatissimo e seguito da un grande pubblico, ha deciso di condividere un momento speciale dedicato alla sua nuova fidanzata, Serena Padovano.

Sui social ha pubblicato una sequenza di foto piene di tenerezza, immagini che parlano da sole: mani intrecciate, sguardi sinceri, sorrisi che raccontano un sentimento nato in silenzio ma diventato subito importante.

Ad accompagnare gli scatti, una dedica che sembra uscita dal cuore:

“Sei entrata nella mia vita in punta di piedi e in modo silenzioso, ma la realtà è che hai fatto più rumore di qualsiasi altra cosa.”

Parole semplici ma potentissime, che mostrano un amore arrivato quasi all’improvviso e capace di cambiare le cose. La dichiarazione ha subito fatto il giro dei social, raccogliendo l’affetto dei fan che seguono da tempo il percorso personale e sportivo di Manuel.

Serena ha risposto quasi subito, ricondividendo il post nelle sue storie Instagram e aggiungendo un cuore rosso. Un gesto piccolo ma eloquente, che conferma la forza del legame tra i due.

Chi è Serena Padovano

Di Serena non si conosce molto. Dal suo profilo Instagram emerge che nel 2024 ha conseguito la laurea in Scienze farmaceutiche presso l’Università Federico II di Napoli.

Non è chiaro quando la relazione tra lei e Manuel sia iniziata né come si siano incontrati. A marzo era emersa la voce della fine della storia tra l’atleta e la sua precedente fidanzata, Costanza. Da allora, però, non erano arrivati altri aggiornamenti… fino a oggi, con questo gesto che parla più di qualsiasi annuncio ufficiale.

