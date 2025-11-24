Mentre si attendono i nomi dei Big in gara, c’è grande curiosità anche su chi affiancherà Carlo Conti. Ci sarà Tommaso Zorzi come co-conduttore di Sanremo 2026? È arrivata la sua risposta.

Tommaso Zorzi co-conduttore di Sanremo 2026?

Siamo solo a novembre ma c’è già un gran parlare intorno al Festival di Sanremo 2026. Non solo per quanto riguarda il numero e i nomi dei Big che saranno sul palco e presenteranno i loro nuovi brani, ma anche su chi sarà con Carlo Conti a co-conduttore la kermesse canora. Ci sarà Tommaso Zorzi per caso nella versione di co-conduttore?

Fra gli oltre 80 ospiti che hanno calcato il palco di Vanity Fair Stories che si è tenuto in questi giorni al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, c’è stata anche l’intera famiglia di RealTime con i cast di Cortesie Per Gli Ospiti e di Casa A Prima Vista. Un estratto di quell’intervista è diventato virale su TikTok ed è una risposta ironica che Tommaso Zorzi dà sul Festival di Sanremo 2026.

A rispondere a questa domanda ci ha pensato proprio Tommaso Zorzi in occasione del Vanity Fair Stories, che si è tenuto al Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano. Tra loro ha partecipato anche il cast di Cortesie per gli ospiti e Casa a prima vista. E un estratto dell’intervista in cui il noto influencer e conduttore ha detto la sua sulla possibilità di essere accanto a Carlo Conti, ha così risposto:

“…tra l’altro vorrei fare Capodanno al caldo, così nel caso tornerei abbronzato e sarei in palette con Carlo Conti. Ho anche le vallette, la bionda e la mora“, facendo riferimento a Ida De Filippo e Csaba della Zorza, lì sedute accanto a lui.

In queste settimane c’è da dire che di volti noti ne sono emersi davvero parecchi, da Laura Pausini a Giorgia (che ha però smentito) e Samira Lui per passare a Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, ma nessuna conferma ufficiale. La risposta di Tommaso Zorzi va ad aggiungersi quindi a tutti gli altri rumor. Ma chissà, mai dire mai.

Lui ha deciso di scherzarci su, ma è pur vero che tutto può succedere con Sanremo 2026!

Quando saranno annunciati i big del Festival di Sanremo 2026

Molti vogliono certamente sapere quando saranno annunciati i big del Festival di Sanremo 2026. Ebbene ora abbiamo la data ufficiale.

Carlo Conti avrebbe voluti annunciarli ieri 23 novembre, ma a causa della scomparsa dell’amatissima Ornella Vanoni ha scelto di rimandare di una settimana. Per tale ragione i cantanti in gara al Festival saranno resi noti solo il 30 novembre.

L’appuntamento è fissato per le 13:30 su Rai 1.

