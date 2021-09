Tensioni tra Manuel Bortuzzi e Lulù?

Nonostante il Grande Fratello Vip 6 sia iniziato soltanto da pochi giorni, già numerosi sono gli eventi accaduti in casa. Ad attirare l’attenzione del web in particolare è stato il legame nato tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. I due infatti come abbiamo visto fin dal primo giorno si sono avvicinati e col trascorrere del tempo l’intesa è aumentata sempre di più. Qualche ora fa è così accaduto quello che tutto il web stava aspettando: Manuel e Lulù si sono infatti baciati durante la notte e naturalmente gli utenti stanno già impazzendo per questa nuova coppia.

Anche nel corso della quarta puntata del reality l’argomento è stato affrontato, e proprio Lucrezia ha speso bellissime parole per Manuel. Tuttavia questa notte è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha lasciato senza parole i social. Bortuzzo infatti, chiacchierando con Nicola Pisu e Alex Belli, ha infatti fatto dietrofront e ha ammesso di voler andare con calma con la Selassié.

Poco fa però qualcosa ha scatenato l’ira della Principessa. Manuel Bortuzzo infatti ha fatto un massaggio al collo a Sophie Codegoni, scatenando l’irta di Lucrezia! Quest’ultima ha ipotizzato che il nuotatore potesse essere interessato all’ex tronista di Uomini e Donne e così non ha potuto fare a meno di mostrare la sua delusione. Nonostante inizialmente Lulù abbia fatto finta di nulla, in seguito ha deciso di avere un confronto con Manuel, durante il quale però non sappiamo cosa sia accaduto. I due infatti mentre parlavano non indossavano il microfono e non è chiaro quello che si sono detti.

Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni tra Manuel e Lucrezia? Questa storia avrà modo di proseguire e di evolversi, oppure il flirt tra i due sarà morto sul nascere? Non resta che continuare a seguire il Grande Fratello Vip 6 per scoprirlo.

