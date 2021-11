1 GF Vip, ecco quando Manuel Bortuzzo potrebbe abbandonare

La notizia del prolungamento del GF Vip potrebbe cambiare le carte in tavola e rivelarci presto la scelta dei concorrenti che dal 14 settembre vivono nella Casa più spiata d’Italia. Tra questi Manuel Bortuzzo. Il ragazzo, infatti, non è detto che prosegua il suo cammino all’interno del programma, che vedrà la sua conclusione il 14 marzo 2022.

A svelarlo è stato il padre Franco in un’intervista rilasciata a Il Corriere del Veneto. Il signor Bortuzzo ha raccontato che la scelta spetterà solo a Manuel e che non è detto possa accettare di continuare l’avventura al GF Vip, a causa anche di un impegno importantissimo. Ecco le sue parole:

«Nuoto e solo nuoto, se domani mattina dovesse arrivare una richiesta da Mediaset di partecipare ad un programma in cui si continua a sensibilizzare sul tema, ci potrebbe anche pensare. Ma nuotare sarà la prima cosa che farà. Manuel anche prima dell’incidente nuotava dando molta forza sulle braccia, e ora riesce con grande abilità a nuotare. Al momento lui deve decidere se restare sino a marzo 2022 o uscire a metà dicembre dalla Casa del Grande Fratello. E poi lo stiamo aspettando perché dobbiamo lanciare il suo film».

Si legge sul sito. Il papà di Manuel Bortuzzo non ha potuto raccontare troppo, ma ha comunque rilasciato qualche piccola informazione a riguardo:

«Si non posso rivelare molto. La Movieheart di Massimiliano La Pegna ha acquistato i diritti del libro di Manuel “Rinascere”. Il film è attualmente in cantiere, ci sono grandi protagonisti e una regia di tutto rispetto. In questi giorni sono impegnato con loro nella capitale perché hanno bisogno di me per ricostruire attentamente la vita di Manuel. Posso solo dire che mio figlio Kevin fa da controfigura a Manuel mentre nuota: solo il fratello era in grado di nuotare con lo stesso stile del fratello. Sono orgoglioso di tutti i miei figli».

Dunque, apprese queste parole, Manuel Bortuzzo cosa farà? Attendiamo di scoprirlo quando Alfonso Signorini rivelerà la data delle finale ai vipponi.

