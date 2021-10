1 Il padre di Manuel Bortuzzo torna a parlare

Non è la prima volta che il padre di Manuel Bortuzzo interviene per parlare del percorso di suo figlio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Solo qualche giorno fa Franco infatti ha rilasciato una bellissima intervista a noi di Novella2000, durante la quale non solo ha parlato del nuotatore, ma anche del suo rapporto con Lulù Selassiè. Il padre di Manuel infatti non sembrerebbe apprezzare particolarmente questo legame, e adesso è tornato a dire la sua. Franco infatti, durante un’intervista per Fanpage, ha parlato non solo nuovamente della Principessa, ma anche di Federica, ex fidanzata di Manuel, che ha scritto una bellissima lettera al gieffino. Queste le sue dichiarazioni:

“Nella lettera Federica dice di averlo visto spento, che vorrebbe tornasse ad essere il ragazzo che ha conosciuto. Cosa succede? Credo che siano le dinamiche interne alla casa ad averlo messo in difficoltà. Alcune presenze femminili sono estenuanti, capisco che possa imbarazzarsi, però non voglio immischiarmi, è il suo gioco ed è libero di giocare come crede. La lettera gli servirà per smuoversi e ritrovare il giusto stimolo”.

E ancora il padre di Manuel Bortuzzo, continuando a palare della ex fidanzata di suo figlio, aggiunge:

“Federica è una ragazza d’oro, non le manca nulla. È venuta con un paio di jeans e le scarpe da ginnastica, in punta di piedi, in tutta la sua semplicità. Non ha nessun motivo di dover apparire, viene da un’ottima famiglia quindi indubbiamente non ha bisogno di cavalcare l’onda di Manuel. Io la conosco bene, so che lei non voleva neanche entrare in quella situazione, poi si è fatta coinvolgere. Mi è sembrato strano che abbiano preso strade diverse, ma chissà, la vita a volte unisce a volte divide”.

Ma non solo. Franco infatti ha anche parlato di quanto accaduto alcune ore fa in casa, quando Manuel Bortuzzo si è alzato in piedi sulle sue gambe, emozionando il web. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni in merito.