Arriva la reazione di Manuel Bortuzzo alla condanna di Lulù Selassié per stalking: ecco come sta il campione olimpico

A seguito della condanna di Lulù Selassié per stalking, arriva la reazione di Manuel Bortuzzo, che aveva denunciato la sua ex fidanzata.

La reazione di Manuel Bortuzzo

In queste ore si sta a lungo parlando della sentenza arrivata per Lulù Selassié. L’ex Vippona del Grande Fratello Vip 6 è stata infatti condannata a 1 anno e 8 mesi per stalking ai danni dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo, che aveva denunciato la Principessa dopo la fine della loro relazione. La notizia naturalmente sta facendo discutere il web e poco fa a rompere il silenzio per la prima volta è stata proprio Lulù, che ha postato sui social un lunghissimo sfogo. La Selassié, tra le varie cose, ha dichiarato:

“Voglio ricordare, nel massimo rispetto degli organi giudicanti, che quella che emerge da un’aula di giustizia è la VERITÀ PROCESSUALE. Nel momento in cui accadono episodi simili, la verità assoluta è in mano solo ai protagonisti degli episodi stessi. Da questo punto di visto io sono più che a posto con la mia coscienza e questa notte andrò a dormire tranquilla”.

Nel mentre oggi le telecamere de La Vita In Diretta hanno beccato Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié fuori al Tribunale di Roma. Nessuno dei due tuttavia ha voluto rilasciare dichiarazioni a seguito di questo difficile momento. A parlare è stato invece Francesco Laurito, legale del campione olimpico, che ha rivelato come sta Manuel e quale è stata la sua reazione alla condanna di Lulù. Queste le dichiarazioni dell’avvocato in merito: “Manuel non sta bene emotivamente in questa storia. È molto provato. Non c’è mai stata la volontà di arrivare fino a qui, è stato necessario. Aspettavamo una condanna, ma non è una vittoria”.

Attualmente dunque sia Manuel che Lulù sono circondati dall’affetto dei loro cari in questo momento complicato e di certo non semplice per nessuno dei due.