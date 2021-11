1 La rivelazione di Manuel Bortuzzo alle Selassié

Le Principesse Selassié presto verranno divise, ma ancora loro non sanno quando succederà tutto ciò. Manuel Bortuzzo è piuttosto sicuro e, durante una chiacchierata in veranda con Jessica Selassié, Aldo Montano e Francesca Cipriani ha fatto una previsione. Secondo il ragazzo, infatti, queste settimane per il trio saranno le ultime che trascorreranno come unico concorrente, perché presto verranno divise e proseguiranno da sole il loro cammino. Ma leggiamo quanto detto dal gieffino:

“Non so quale settimana, se questa o la prossima, ma voi tre vi dividono… poi se avrò ragione mi date la mano”, ha detto sicuro Manuel Bortuzzo. Le parole del ragazzo hanno portato la regia a censurare il momento e cambiare inquadratura su Soleil Sorge e Alex Belli. Solo sul finire del video, che potete trovare qui sotto, si sente Jessica Selassié chiedere a Manuel: “Te l’hanno detto?”. L’audio è disturbato dalla musica, ma si sente chiaramente la domanda della giovane al compagno d’avventura…

Manuel a Jessica: "Non so quale settimana, se questa o la prossima, voi tre vi dividono.. poi se avrò ragione mi date la mano."

La regia stacca su Sole/Alex.

Sul finale del video parte la musica, e Jessica, tra il serio e il faceto: "Te l'hanno detto?"#gfvip pic.twitter.com/nlByKdZoFn — BL (@rainbow20202020) November 21, 2021

Un qualcosa che, effettivamente, stanno prevedendo già da tempo i concorrenti nella Casa del GF Vip e che Manuel Bortuzzo ha riportato alla luce in queste ultime ore, sicuro come il tutto si verificherà a brevissimo. E a quanto pare ha ragione. C’è da dire, infatti, che Alfonso Signorini l’aveva annunciato proprio durante la puntata di lunedì ai telespettatori a casa: “E poi un colpo di scena in arrivo per le Principesse, perché molto presto non saranno più un unico concorrente. Scioglieremo il trio delle Selassié. Quindi Clarissa, Jessica e Lulù proseguiranno da sole la loro avventura nella Casa”.

Non ci resta che attendere, dunque, quando il Grande Fratello Vip deciderà di sciogliere il trio delle Principesse Selassié! Le notizie su Manuel Bortuzzo, però, non sono finite qui, dato che è emersa la notizia sul presunto cachet percepito…