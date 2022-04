1 Bortuzzo segue l’ex su Instagram

Da giorni ormai la notizia della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è sulla bocca di tutti. Non si parla d’altro e anche alcuni ex vipponi sembrano essersi schierati. Tutto è avvenuto quando il 25 aprile prima sui social, poi mediante un comunicato Ansa, il nuotatore ha fatto sapere che lui e la Princess non stavano più insieme. Anche Lulù ha confermato il tutto sui social, precisando poi in un secondo momento che se si è arrivati a questo punto la colpa è stata di terze persone.

Da parte di Lulù non è mancata qualche stoccata a Franco, il padre di Manuel Bortuzzo, che avrebbe bloccato sui social senza spiegare (almeno per ora) i motivi. Oltretutto sembrerebbe aver poco gradito alcuni gesti fatti dall’ex consuocero sul web, su tutti i like contro di lei. Nonostante tutto, però, Lucrezia sembra stia ancora pensando al suo ex fidanzato e alcuni like su Twitter sembrano dimostrarlo.

Adesso però ci sono altre novità. L’ultimo gesto fatto da Manuel Bortuzzo ha provocato una forte reazione degli utenti del web. Una vera e propria pioggia di critiche nei confronti del ragazzo. Motivo? È tornato a seguire (e lei ha ricambiato) la sua ex fidanzata Federica Pizzi. Lei gli fece anche una sorpresa quando lui era nella Casa del GF Vip e, in questi giorni, si è mostrata prima con Kevin (il fratello di Manuel) e poi con lo stesso ex gieffino nel giorno della Festa della liberazione. Questo lo screen…

Manuel Bortuzzo e il segui all’ex fidanzata

Questa mossa social di Manuel Bortuzzo ha suscitato non poche lamentele tra i fan di Lulù, in particolar modo, delusi dal suo comportamento. Tra i tanti, qualcuno ha scritto come raccolto da Isa & Chia:

“Che imbarazzo Manuel Bortuzzo, con tutta l’attenzione mediatica, ha fatto proprio l’unica cosa che non doveva fare”, ma sono davvero tanti i messaggi di questo tipo. E voi che ne pensate? Intanto anche Alex Belli ha detto la sua qualche giorno fa, svelando dei retroscena…