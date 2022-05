1 Manuel Bortuzzo toglie il segui a Verissimo

Qualche settimana fa Manuel Bortuzzo è stato ospite di Verissimo ed è stato intervistato da Silvia Toffanin. Ha parlato, infatti, della fine della storia d’amore con Lulù Selassié, rivelando che la decisione di separarsi l’ha presa lui stesso:

Al contrario di quello che possono dire alcune persone la storia è finita perché l’ho deciso io. Non ho bisogno del consenso di nessuno per amare una persona e devo arrivarci con la mia testa, con le mie voglie. Non voglio avere rimpianti, casomai magari potrei dire che è colpa mia se l’ho lasciata, non di mio padre o della mia famiglia. Se è successo è perché ci sono state delle cose di coppia che mi hanno portato a pensare che non era la ragazza per me. Nulla di male.

In seguito, in modo da dare agli spettatori un quadro completo della situazione, anche Lucrezia è stata ospite di Verissimo. Così come a Manuel Bortuzzo, quindi, Silvia Toffanin ha dato modo alla Princess di raccontare la sua versione dei fatti. In seguito, come accade di solito, in entrambi i casi sul profilo Instagram della trasmissione di Canale 5 sono apparsi dei video in cui vediamo evidenziate le dichiarazioni più importanti fatte dai due ex gieffini.

A quanto pare, come riporta anche il sito Gossip e TV, il post non sarebbe piaciuto a Manuel, il quale avrebbe poco dopo tolto “il segui” alla pagina del talk show. Vedremo se in futuro ritornerà a mettere il follow all’account. Nel frattempo, però, andiamo a leggere le dichiarazioni del nuotatore. Lui, infatti, ha smentito diverse affermazioni fatte da Lulù: La nostra storia è nata in TV e ha ricevuto affetto dal pubblico. Noi però siamo pur sempre ragazzi di 23 anni che devono vivere la storia come ragazzi di quell’età e da persone normalissime, sapendo di essere esposti al giudizio del pubblico“.

Continua…