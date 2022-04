1 Il trailer del film sulla vita di Manuel Bortuzzo

Oramai da tempo si parla di Rinascere, il film sulla vita di Manuel Bortuzzo. Il giovane nuotatore, che abbiamo avuto modo di conoscere meglio nella Casa del Grande Fratello Vip 6 (dove ha trovato anche l’amore), ha una storia davvero molto toccante. Racconto che è stato testimoniato in una pellicola, presto disponibile su Rai 1. Ecco il trailer mandato in onda in queste ultime ore, che ha già fatto il giro del web e che noi vi riportiamo qui sotto. A pubblicarne il video è stata la pagina Twitter Cinguetterai…

Il film tv sul campione Manuel Bortuzzo.#Rinascere, con Giancarlo Commare, Alessio Boni, Gea Dall’Orto e Davide Coco.

Regia di Umberto Marino.



Tranquilli, non ci sono né Signorini né il #gfvip.



pic.twitter.com/Q9sykluQrK — Cinguetterai (@Cinguetterai_) April 22, 2022

Il film narra passo passo quanto accaduto quella maledetta notte tra il 2 e 3 febbraio 2019, quando Manuel Bortuzzo è stato vittima di una sparatoria, a causa di uno scambio di persona. Colpito da una pallottola, ha visto rapidamente cambiare la sua vita e trovarsi su una sedia a rotelle dall’età di vent’anni. In diverse interviste in TV o sui giornali, così come al GF Vip, Manuel ha spesso ripercorso quello che gli è successo e quanto sia stato difficile e doloroso affrontare il dopo.

Grazie però alla determinazione e all’affetto delle persone care, Manuel Bortuzzo non si è perso d’animo e ha continuato a credere nei suoi desideri. Uno su tutti quello di poter diventare un nuotatore di successo e partecipare alle Olimpiadi. Per tale ragione, anche dopo l’incidente, ha continuato a lavorare duramente verso il suo obiettivo. Esattamente come sta facendo ancora oggi.

Ma torniamo al film sulla vita di Manuel Bortuzzo…