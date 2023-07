NEWS

Andrea Sanna | 14 Luglio 2023

Critiche a Manuel Pirelli e Alex Migliorini

Nei giorni scorsi è stata resa nota la relazione tra Manuel Pirelli e Alex Migliorini. Per chi non li ricordasse, il primo ha partecipato al reality Love Island, mentre il secondo a Uomini e Donne come tronista.

Adesso anche sui social la coppia ha deciso di ufficializzare la relazione con una romantica foto postata nei rispettivi profili. L’hairstylist veronese e il personal trainer napoletano hanno pubblicato uno scatto in cui stanno per scambiarsi un tenero bacio. A corredo di questa tenera fotografia la didascalia: “Vedremo? Così sarà… Completamente tuo“.

A seguito di questa bella notizia, se tanti si sono congratulati con la coppia, non sono mancate le critiche da parte di alcuni utenti del web. Così Manuel Pirelli ha pensato bene di intervenire con un lungo messaggio. Il ragazzo ha spiegato di comprende lo stupore della gente nel vederlo oggi accanto a un uomo, felice e innamorato. Ha confessato che ci sono giornate in cui lui stesso non si rende conto, ma si sente libero di poter essere sé stesso. Non si sente di doversi giustificare e tantomeno vuole che gli altri capiscano, perché per una persona può essere difficile fare i conti con il proprio orientamento sessuale:

“Oggi posso dire che dentro di me ho sempre saputo di essere gay ma realizzarlo davvero e soprattutto ammetterlo a me stesso è stato molto complicato. Ed è stato un processo che sì, mi ha portato via anni in cui il Manuel che tutti vedevano era un ragazzo etero come tanti.

Non è facile spiegare quanto quella sensazione di sentirsi sbagliati, fuori posto…Quel continuo non riuscire ad accettarsi mi sto alla paura di deludere gli altri, gli amici, la famiglia, ti possano far vivere una vita che non è la tua. Nella convinzione assoluta che è così che deve andare, che quello sarai tu per sempre”.

Manuel Pirelli dunque ha messo a tacere a modo suo le dure critiche nei confronti suoi e di Alex Migliorini.