Colpo di scena! Manuela Carriero ha abbandonato il trono di Uomini e Donne: i motivi

Andrea Sanna | 21 Ottobre 2023

Uomini e donne

Manuela Carriero ha abbandonato Uomini e Donne

Anticipazioni con colpo di scena quelle della giornata odierna di Uomini e Donne! Ebbene sì, perché oggi c’è stata una nuova registrazione. Questo perché Manuela Carriero ha deciso di abbandonare il trono del dating show di Canale 5. A darne notizie è, come sempre, LorenzoPugnaloni.it che sul suo profilo ha rivelato cosa è accaduto e i motivi di questa scelta.

Arrivata con entusiasmo a Uomini e Donne, dopo la fine della storia d’amore con Luciano Punzo, Manuela Carriero sperava davvero di trovare l’anima gemella ma a quanto pare così non è stato!

Dopo un mese e poco più dal suo trono, Manuela ha preso questa ardua decisione: fare ritorno a Casa. L’ha fatto perché ha dichiarato che sia Michele che Carlo, a detta sua, non sono interessati a lei fino in fondo. Entrambi erano presenti nel momento in cui ha spiegato chiaramente cosa pensava.

C’è da dire infatti che Michele è tornato a Uomini e Donne per salutare meglio Manuela Carriero e vederla. Poi le ha dato una lettera d’addio che aveva preparato per lei. Insomma il corteggiatore quindi era intenzionato a non proseguire la conoscenza, ma solo un semplice saluto.

Così l’avventura di Manuela Carriero si è conclusa prima del previsto a Uomini e Donne. Non ha trovato il ragazzo dei suoi sogni come pensava, ma chissà che in futuro l’amore non possa tornare a bussare alla sua porta!

Questa notizia ha già fatto il giro del web e non sono mancati i commenti degli utenti che, adesso, non vedono l’ora di vedere la puntata in cui si verificherà il fatto! Non ci resta quindi che attendere l’appuntamento con Uomini e Donne, che prevede l’uscita di scena di Manuela Carriero.

