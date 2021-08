1 La replica di Manuela Carriero

Tra i volti dell’ultima edizione di Temptation Island a far parlare di sé c’è senza dubbio Manuela Carriero. Entrata nel villaggio insieme al suo ex Stefano Sirena, ha deciso di prendere una strada diversa. Entrambi hanno intrapreso relazioni differenti. Lei con il tentatore Luciano Punzo, Stefano insieme alla single Federica Cleo.

Uscita dal programma Manuela Carriero ha ripreso in mano la sua vita, voltando pagina e dando il via a una nuova storia d’amore con il modello partenopeo. Inseparabili nel privato e sui social, Manuela e Luciano si mostrano spesso insieme. Adesso, dopo il reality, si stanno concedendo una vacanza in giro per l’Italia.

Il fatto, però, sembra aver attirato l’attenzione dei più critici. Dopo averli attaccati i ‘fingere’ i propri sentimenti (a cui hanno già ribattuto), Manuela Carriero e il suo fidanzato sono al centro di una nuova polemica sul web: “Ma non avete più un lavoro che andate sempre in giro?” ha scritto qualche utente sui social a Manuela.

L’ex protagonista di Temptation Island lette queste parole, come raccolto da Coming Soon, non ha potuto fare a meno di rispondere e difendere sia la sua posizione, ma anche quella del fidanzato Luciano Punzo. Ecco la replica di Manuela Carriero: “Siamo in giro proprio per via del lavoro di Luciano. Lui è un modello e domani ha uno shooting. Io dopo aver lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato per seguire il mio ex non ho più trovato un lavoro stabile. Al momento sono disoccupata ma ho avuto una proposta come segretaria per settembre”.

Così la Carriero ha respinto qualsiasi tipo di critica, facendo sapere che, nonostante il relax, entrambi si stanno dando da fare e non hanno di certo abbandonato il lavoro per la popolarità. Luciano Punzo, come detto da Manuela, prosegue la sua carriera come modello. Lei, invece, ha ricevuto una nuova offerta come segretaria. Ma non è tutto!