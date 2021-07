1 Il finto falò di confronto tra Manuela e Luciano

A Temptation Island Manuela Carriero ha messo fine alla relazione con il fidanzato Stefano Sirena. I problemi che si sono trascinati nel corso degli anni non si sono risolti partecipando al programma. Nonostante questo, però, entrambi possono comunque sorridere, poiché nel reality hanno trovato un nuovo amore. Manuela con il tentatore Luciano Punzo, mentre Stefano accanto alla single Federica Cleo.

Le neo coppie in questi giorni si stanno mostrano insieme sui social e sembrano aver ritrovato la propria strada. Proprio ieri sera Manuela Carriero ha trascorso una bellissima serata in compagnia di Luciano Punzo, dopo aver smentito chi sostiene che il loro rapporto sia nato solo per far parlare.

Ad un certo punto la coppia ha fatto sapere che da lì a poco avrebbe replicato un falò di confronto, in cui hanno finto di essere arrabbiati per i comportamenti di entrambi. Una cosa scherzosa ovviamente, che non voleva in alcun modo offendere nessuno, come hanno detto poco dopo.

Luciano e Manuela simulano un falò di confronto #TemptationIsland pic.twitter.com/qsGabJK9ec — disagiotv (@disagio_tv) July 31, 2021

Come si vede nei video Manuela Carriero ha fatto finta di tirare uno schiaffo a Luciano Punzo, simulando così la reazione avuta nei confronti di Stefano Sirena durante il vero faccia a faccia a Temptation Island. Per questo gesto la barista brindisina è stata tanto criticata, ma lei si è ben difesa replicando così: “Mi dispiace tanto per il tanto criticato schiaffo. Cosa che ovviamente a casa non è mai successa. Non sono una persona violenta. Ma a tutto c’è un limite. Fra l’altro mi sono fatta anche male io. La violenza psicologica è peggiore. Quella è la cosa più brutta che tante volte non viene neanche riconosciuta“.

Ha detto sui social Manuela Carriero. Quanto accaduto ieri sera, intanto, non è stato apprezzato da tutti. Ancora una volta la protagonista di Temptation Island e Luciano Punzo sono stati costretti a intervenire…