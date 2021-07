1 La smentita del tentatore di Temptation Island

Se nelle scorse ore Manuela Carriero ha replicato a chi le ha dato contro per lo schiaffo tirato all’ex Stefano Sirena durante il falò di confronto a Temptation Island, ora a essere attaccato è il neo fidanzato Luciano Punzo. Il tentatore del reality show è stato accusato da alcuni utenti di essere pagato per stare insieme a Manuela e che a breve la loro storia d’amore terminerà. Secondo gli hater quindi si tratta quindi di una farsa, fatta solo per attirare l’attenzione e far parlare di sé.

Non è tardata ad arrivare la pronta replica di Luciano di Temptation Island. Il modello sui social ha realizzato alcune storie in cui ha smentito di ricevere compensi, ma l’ha fatto con il sorriso, senza alimentare ulteriori polemiche. Mentre passeggiava in spiaggia con Manuela, Punzo ha preso la parola: «A tutte le persone che dicono che io e Manuela non siamo mai stati insieme…». Il ragazzo è stato interrotto dalla Carriero che ha ironizzato: «Non siamo mai stati insieme Ci stanno pagando ancora. Dai fino a fine mese poi scade il contratto…». Successivamente Luciano ha aggiunto: «Sì, poi scade il contratto. 3 mesi più 3 poi vediamo se lo rinnovano…», e ha mandato un bacio a chi lo attacca.

Ma non è tutto, perché il tentatore di Temptation Island ha riso su anche a chi gli ha dato dell’attore: «Vengo pagato e sono un grandissimo attore. Sì, ragazzi sono un attore. Quanto mi danno al giorno? Eh, tanto», ha detto scherzando Luciano in risposta a tutte le accuse.

Tra sorrisi e risate Luciano e Manuela di Temptation Island hanno zittito tutti coloro che credono sia una storia creata a tavolino. In questi giorni, oltre alla prima foto che li ritrae insieme, il tentatore ha anche mostrato la prima sorpresa ricevuta dalla sua fidanzata…