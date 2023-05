Chi è Blanca Paloma: canzone cantante Spagna Eurovision 2023

NEWS

Andrea Sanna | 13 Maggio 2023

Chi è

Per la Spagna all’Eurovision Song Contest 2023 si esibisce Blanca Paloma: chi è la cantante e la canzone in gara

Rappresentante della Spagna all’Eurovision Song Contest 2023, conosciamo Blanca Paloma. Chi è la cantante in gara nella manifestazione canora? Tutte le curiosità e news sul suo conto: dall’età alla vita privata, la carriera, la canzone scelta per la kermesse e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Blanca Paloma

Nome e Cognome: Blanca Paloma Ramos Baez, conosciuta come Blanca Paloma

Data di nascita: 9 giugno 1989

Luogo di Nascita: Elche

Età 33 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: cantante e scenografa

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Blanca non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @blancapaloma.rb

Blanca Paloma età e biografia

Poche le curiosità che siamo riusciti a recuperare sulla biografia di Blanca Paloma. All’anagrafe Blanca Paloma Ramos Baeza, la cantante è nata il 9 giugno 1989. La sua età oggi è di 33 anni. È del segno dei Gemelli.

Altezza e peso al momento non li conosciamo.

Vita privata

Abbiamo informazioni sulla vita privata della cantante della Spagna Blanca Paloma? Sull’artista in gara all’Eurovision 2023 purtroppo non si sa moltissimo.

L’artista ha un fidanzato? Non sappiamo se Blanca sia fidanzata o single. Tiene molto alla sua privacy.

Dove seguire Blanca Paloma: Instagram e social

Twitter e Instagram sono i social network maggiormente utilizzati da Blanca Paloma.

La cantante nel suo profilo difficilmente parla della sua vita privata, ma sono presenti diverse immagini legate ai suoi progetti musicali e non solo.

Carriera

Cantante entrata nella scena musicale solo di recente, Blanca Paloma oggi canta per la Spagna all’Eurovision 2023. Ma quali sono le tappe della sua carriera d’artista?

La cantante ha completato la sua formazione artistica laureandosi in Belle Arti in tre atenei. Inizialmente all’Università Miguel Hernández di Elche, poi all’Università di Barcellona e infine l’Università Complutense di Madrid.

Una volta conclusi gli studi, si è trasferita a Madrid dove ha lavorato come scenografa. Poi dal 2021 si è avvicinata alla musica. Indie pop e Nuevo flamenco sono i generi che predilige maggiormente.

Album e canzoni

In carriera Blanca Paloma attualmente non ha alcun album all’attivo, ma ha alcune canzoni pubblicate, disponibili anche sul suo canale ufficiale di Spotify. Qui di seguito l’elenco:

2022 – Secreto de agua

– Niña de fuego

– Eaea

2023 – Plumas de nácar

Vedremo quali altre sorprese ci riserverà ancora Blanca.

Blanca Paloma all’Eurovision Song Contest 2023

Secreto de agua è il primo singolo lanciato nel dicembre 2021 da Blanca Paloma.

Con la canzone menzionata ha partecipato alla prima edizione di Benidorm Fest. Questo Festival è utilizzato per selezionare il rappresentante annuale dell’Eurovision Song Contest. Si è posizionato al 5° posto.

Nel 2023 è tornata nella manifestazione con una canzone d’ispirazione flamenco, dal titolo Eaea. Vinta la seconda semifinale, il 4 febbraio 2023 ha vinto la competizione arrivando dritta all’Eurovision Song Contest 2023.

Testo e canzone in gara

La canzone scelta da Blanca Paloma per rappresentare la Spagna all’Eurovision Song Contest 2023 ha come titolo Eaea.

Qui di seguito vi riportiamo un piccolo stralcio del testo in gara:

“Ay, ven a mí, niño mío, ay, niño mío, chiquito mío

Chiquito de mis amores

Que en la noche me iluminan

Tus ojos soles

Ya, eaea, ya, ea, ea”.

I concorrenti dell’Eurovision

Il percorso di Blanca Paloma all’Eurovision 2023

Arrivata alla fase finale della manifestazione, Blanca Paloma, che rappresenta la Spagna, ha in programma la sua esibizione nel corso dell’ultima puntata dell’Eurovision Song Contest 2023. Qui scopriremo chi sarà a trionfare.

La performance della cantante spagnola (ottava nell’ordine di scaletta) è prevista tra i primi blocchi di trasmissione.