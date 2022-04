Il bacio tra Mara Venier e Raoul Bova

Nel pomeriggio odierno è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. La padrona di casa Mara Venier ha accolto nel suo studio Raoul Bova. L’attore si è raccontato tra vita privata e lavoro. Tra i tanti progetti ha presentato Don Massimo, personaggio che vedremo presto in Don Matteo 13 e che già sta attirando la curiosità di tutti.

Durante la puntata ci sono stati diversi momenti divertenti. Arrivato in studio Raoul Bova è stato chiamato per improvvisarsi ballerino e ha danzato sulle musiche dell’Orchestra Casadei insieme a Mara Venier. Al termine della performance, la conduttrice ha chiesto all’attore di poggiare una mano sul suo petto per sentire quanto batteva forte il suo cuore. Raoul ha cercato di fare il vago, mentre gli scappava da ridere, ma alla fine ha ceduto alle simpatiche richieste della conduttrice, provocando poi una risata generale tra i presenti in studio.

Ecco il video che ha fatto il giro del web e vede protagonisti Mara Venier e Raoul Bova...

Ma non è di certo finita qui! Poco dopo si è parlato anche di un bacio tra Raoul Bova e Madonna nello spot Max Factor del 1999 (CLICCA QUI PER RIVEDERLO). Mara Venier curiosa le ha chiesto com’è stato questo momento con la famosa pop star e se il bacio è stato o no vero. Lui ha risposto dicendo: “È stato cinematografico”.

A quel punto con la sua solita ironia la conduttrice ha fatto una battuta all’attore: “Scusa, fammi vedere come hai baciato Madonna”. I due poco dopo sono scoppiati a ridere e hanno tentato di replicare la scena. Raoul Bova si è limitato a svelare i segreti del finto bacio, per poi scoppiare nuovamente a ridere: “Il bacio cinematografico si fa così e la camera inquadra come se fosse vero. Non ti è piaciuto?”.

Dopo altre risate, Mara Venier ha ribattuto: “No, io davo il bacio vero, scusami”, così Raoul Bova si è avvicinato per darle un bacio veloce sulle labbra. Nemmeno a dirlo questi spezzoni sono stati condivisi dagli utenti di Twitter, che hanno commentato l’episodio divertiti. Probabilmente c’è anche chi avrà provato un pizzico di invidia!

