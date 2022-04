La Pupa e il Secchione: discussione tra una pupa e la d’Urso?

Barbara d’Urso – La Pupa e il Secchione Show

Continuano a emergere anticipazioni riguardo la finalissima de La Pupa e il Secchione, registrata nelle scorse ore. Non solo la proposta di matrimonio che Luigi Mario Favoloso avrebbe fatto a Elena Morali, ma anche uno scontro. Proprio la pupa, infatti, secondo quanto riportato da un account Twitter, avrebbe discusso con la presentatrice del programma, Barbara d’Urso.

Entrata a gara in corso a La Pupa e il Secchione per sostituire Flavia Vento, Elena Morali ha fin da subito fatto sentire la sua presenza. La concorrente ha regalato diverse dinamiche ai telespettatori da casa. E anche durante la finale, registrata ieri e che noi vedremo il 3 maggio, sembrerebbe che la showgirl si sia fatta sentire.

L’account edosenzaemoji su Twitter ha raccontato che Elena Morali dopo aver perso una sfida, sarebbe uscita dallo studio piuttosto infuriata. Avrebbe addirittura lanciato il microfono, per poi fare ritorno in studio in un secondo momento e scusarsi con tutti. Barbara d’Urso però, come ben sappiamo, non apprezza questi comportamenti. Come riferito dal profilo social, infatti, la conduttrice avrebbe discusso con la pupa per questo episodio, tanto che per l’appunto poi Elena avrebbe fatto le sue scuse:

“Anticipazioni finale: dopo aver perso alla vasca, Elena Morali è uscita dallo studio tirando il microfono per terra e senza salutare nessuno (dietro le quinte). Dopo un po’ è rientrata e ha chiesto scusa a tutti post ca****tone di Barbara”.

Anticipazioni su La Pupa e il Secchione

Si tratta chiaramente di un rumor e dobbiamo attendere la puntata finale per capire cosa è successo a La Pupa e il Secchione Show. Per tale ragione ci sembra corretto utilizzare il “forse”. Sta di fatto che, se le cose dovessero essere andate realmente così, Barbara d’Urso avrà di certo chiesto le giuste spiegazioni a Elena Morali per questo suo comportamento evitabilissimo.

In attesa di scoprire cosa è accaduto e chi saranno i vincitori de La Pupa e il Secchione, vi invitiamo a seguirci per altre news e curiosità.

