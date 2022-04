Frecciatina di Mara Venier a Domenica In?

Come ogni fine settimana Mara Venier torna su Rai 1 con una nuova puntata di Domenica In. La conduttrice tra i tanti ospiti in studio ha avuto il piacere di fare una bella chiacchierata con Lorenzo Jovanotti. Durante il botta e risposta tra i due la conduttrice ha detto, in riferimento al rapporto tra il cantante e il collega Gianni Morandi (per cui ha scritto la canzone sanremese classificatasi terza ‘Apri tutte le porte‘) ha fatto una piccola osservazione: “Lo dice lui pubblicamente ed è bellissimo che ci sia un po’ di riconoscenza a questo mondo nostro, dove nessuno riconosce mai niente, dai su”.

Una frase del tutto innocua quella di Mara Venier. La conduttrice voleva semplicemente ribadire il fatto che la riconoscenza è importante in qualsiasi ambito, sia nel lavoro così come nella vita di tutti i giorni. Alcuni utenti del web con malizia ci hanno visto però una nuova frecciatina rivolta direttamente a Pierpaolo Pretelli. Se c’è chi ha difeso la presentatrice di Domenica In (o l’ex gieffino) sicuri che si tratti di una stoccata, altri invece credono si stia semplicemente esagerando e hanno preso le distanze da tali supposizioni.

C'è chi ci ha visto una frecciatina a lui e chi mente PRONTO PIERPAOLOOO#DomenicaIn pic.twitter.com/YXVLwjZtYk — Nicolò (@NicoloC__) April 10, 2022

Ricordiamo, tra l’altro che Mara Venier e Pierpaolo Pretelli avevano già chiarito dopo la famosa battuta sulla Rai che creò scompiglio sul web. Il fidanzato di Giulia Salemi si era scusato pubblicamente, spiegando di non voler offendere nessuno, tantomeno la conduttrice di Domenica In (con cui ha peraltro lavorato recentemente) e Carlo Conti (che l’ha voluto fortemente a Tale e Quale Show), così come tutta la squadra della rete televisiva.

Mara Venier in quell’occasione ha risposto con: “Pierpaolo menomale. Ok, tranquillo Pierpaolo. Tutto chiaro. Ci vediamo presto!”. La conduttrice di Domenica In (che vedremo al timone del programma anche il prossimo anno) è parsa piuttosto serena e supponiamo che privatamente i due avranno avuto la possibilità di parlarne. Perché vederci del marcio ogni volta, allora se da parte di entrambi c’è grande stima?

