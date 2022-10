La diffida di Romina Power a Mara Venier

Questo pomeriggio, domenica 2 ottobre 2022, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In con Mara Venier. La presentatrice, infatti, ha avuto come ospite Loredana Lecciso, compagna di Albano. La showgirl ha raccontato la sua vita privata e professionale. Nel primo caso ha provato a menzionare anche l’ex compagna del cantante. Però la conduttrice l’ha fermata. Il motivo? A quanto pare Romina Power ha diffidato il programma e per tale ragione non può essere menzionata.

Qui di seguito il video e il discorso di Mara:

Non nominiamo perché ci querelano. E non dobbiamo nominare niente… No, no, non si nomina proprio. Per adesso. Poi vediamo nel corso dell’intervista cosa succede. Però per adesso preferisco non nominare Romina perché Romina… Io ho ricevuto, posso dirlo pubblicamente, siamo stati diffidati da fare il nome di Romina. Per cui cercheremo di evitare questo. Tranquilla Romina e tanti auguri che è il tuo compleanno, cara!

MIO DIO RAGAZZI IL RITORNO DELLE BAGARRE DELLA ZIA CHE EMOZIONE tranquilla Romina e tanti auguri che è il tuo compleanno cara#DomenicaIn pic.twitter.com/ouN53Y00Ul — Nicolò (@NicoloC__) October 2, 2022

Ecco, quindi, qui sopra il video. Non ci resta che attendere altri aggiornamenti. Tra gli altri ospiti della puntata di Domenica In ci saranno anche Aldo Cazzullo. Mara Venier, infatti, lo intervisterà in occasione dell’uscita del suo ultimo libro “Mussolini – Il capobanda“. Si passa, quindi, ad Asia Argento che racconta della sua vita privata e della sua carriera. A seguire Jasmine Carrisi che esibirà con il suo ultimo singolo “Nessuno mai”.

