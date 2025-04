Dopo una lunga intervista con Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, Mara Venier ha dovuto lasciare per un attimo il centro studio perché molto commossa dal racconto appena fatto. Ecco cos’è successo.

Mara Venier piange a Domenica In

Quasi tutta la prima ora di Domenica In è stata dedicata al ricordo di Eleonora Giorgi da parte della conduttrice Mara Venier e di Andrea Rizzoli, figlio dell’attrice. I due hanno ripercorso insieme la carriera della Giorgi e hanno ricordato la sua grande forza nell’affrontare la brutta malattia che l’ho condotta a una morte prematura.

Sono stati tanti i dettagli e gli aneddoti di cui hanno parlato la padrona di casa e l’ospite, come per esempio in che modo adesso la famiglia sta vivendo la vita a un mese dalla triste scomparsa. Andrea ha risposto:

“La viviamo nell’assenza del quotidiano, è ancora troppo presto per superare il dolore della sua morte. Non ci siamo abituati alla sua assenza e oggi facciamo tesoro dei suoi insegnamenti. Per me lei era una confidente, la mia sponda“.

Si è parlato anche del piccolo Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. In particolare, di come gli sia stato raccontato che ora la sua amata nonna è un angelo in cielo. Insomma, argomenti che hanno portato anche Mara Venier alle lacrime. Per tale ragione ha colpito il momento in cui ha lasciato lo studio in diretta per accompagnare nel dietro le quinte Andrea.

“Ti accompagno, faccio due passi perché adesso è difficile andare avanti“, ha affermato allontanandosi dalle telecamere. Alla fine, però, è stata inquadrata lo stesso mentre si asciugava le lacrime. Gli spettatori l’hanno sentita promettere al figlio di Eleonora Giorgi che si vedranno molto presto fuori. Un attimo toccante che è rimasto impresso in tutti i telespettatori.