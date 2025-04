A poche ore dal debutto di The Couple su Canale 5 sono state rilasciate altre anticipazioni sulle nuove coppie del reality. Ecco quali nomi sono stati annunciati.

Le coppie di The Couple

The Couple è il nuovo reality di Canale 5 che sarà condotto da Ilary Blasi. Il programma sarà mandato in onda il lunedì sera e andrà in diretta h24, proprio come il Grande Fratello, su Mediaset Extra.

Si tratta di una trasmissione che vedrà 8 coppie competere le une con le altre per tentare di conquistare il montepremi finale di un milione di euro. Gareggiando tra sfide fisiche e mentali dovranno ottenere una serie di chiavi per aprire i lucchetti della cassaforte.

Ma chi sono le coppie? Nei giorni precedenti alla messa in onda di The Couple sono stati annunciati i seguenti concorrenti: Jasmine Carrisi con l’amico Pierangelo Greco, Brigitta Boccoli con la sorella Benedicta, Lucia Testa e Irma Testa e Stefano Oradei con Manila Nazzaro.

Tra i nomi che ancora sono da confermare ufficialmente, invece, ci sono Thais Wiggers e Elisa Barolo. Ma in anteprima, a poche ore dal debutto del reality, Davide Maggio ha rivelato altre coppie in esclusiva. Si tratta dei fratelli Danilo e Fabrizio Mileto. Il primo lavora come modello ed è nato nel 1992. Il secondo, invece, ha 28 anni e non sembra essere abituato alle luci dello spettacolo.

A loro si aggiungerebbero anche l’ex judoka e moglie di Clemente Russo, Laura Maddaloni, e la ginnasta e campionessa olimpica Giorgia Villa. Queste due atlete dovrebbero partecipare insieme ma dovremo attendere la conferma ufficiale da parte dei profili social di The Couple, se non verranno svelati direttamente nel corso della diretta.