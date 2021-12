Amici 21: la penitenza subita da Sissi

Questo pomeriggio in onda su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 21. Immancabile il gioco dei palloncini, soprannominato per l’occasione “Obbligo o Verità”. Protagonista quest’oggi Sissi che ha evitato una domanda scomoda sul suo conto e ha subito così una penitenza, che prevedeva il taglio di capelli.

All’interno di ogni palloncino, come al solito, è presente un bigliettino in forma anonima, dove ci sono pensieri o frasi rivolte agli allievi, professori o professionisti della scuola. Uno di questi, come dicevamo, era indirizzato alla cantante di Amici 21, Sissi. A leggere il messaggio Giulia Stabile, coinvolta da Maria De Filippi. Il fogliettino presente diceva:

“Sei innamorata di qualcuno?”, ha chiesto Giulia.

Probabilmente qualcuno curioso della vicinanza al ballerino di Amici 21, Dario, ha deciso di chiederle se tra loro ci fosse o meno del tenero. La ragazza è sembrata piuttosto in imbarazzo e ha iniziato così a tergiversare: “No vabbè innamorata”, facendo cenno con le mani che avrebbe preferito tagliare i capelli, piuttosto che rispondere.

E ancora: “Cioè nel senso…Innamorata mmm. È una parola gigante se devo prenderla come letteralmente è, non lo so”. Quando poi le le stato detto che si sarebbe dovuta sottoporre alla penitenza, la cantante di Amici 21, ha risposto: “Adesso? In questo momento? No, ti prego!”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Alla fine Sissi è stata costretta a cedere e ha così tagliato una piccola ciocca di capelli.

