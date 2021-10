Chi è Valeria Fabrizi? Età, altezza, vita privata e Instagram

Ecco cosa sappiamo di Valeria Fabrizi, concorrente di Ballando con le stelle 2021. Età, altezza, vita privata e Instagram.

Chi è Valeria Fabrizi

Nome e Cognome: Valeria Fabrizi

Data di nascita: 20 ottobre 1936

Luogo di Nascita: Verona

Età: 85 anni

Altezza: 1,72 m

Peso: 55 kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Attrice

Marito: Giovanni “Tata” Giacobetti (deceduto nel 1988)

Figli: Ha una figlia, Giorgia

Tatuaggi: Non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @valeria_fabrizi_officialpage

Valeria Fabrizi età, altezza e biografia

Chi è e quanti anni ha Valeria Fabrizi, nuova concorrente di Ballando con le stelle 2021? L’attrice nasce a Verona il 20 ottobre 1936. La sua età attuale, quindi, è di 85 anni. Ha, inoltre, un’altezza pari a 1 metro e 72 centimetri e un peso di circa 55 kg.

Dei genitori sappiamo che ha perso il padre molto presto. L’uomo, infatti, era stato prigionieri in guerra, ma sua madre le ha sempre parlato molto di lui. La celebrità, inoltre, non ha fratelli o sorelle e lei stessa, come molti erroneamente credono, non è la sorella o parente di Aldo Fabrizi.

Per quanto riguarda il mondo del lavoro, prima di debuttare come attrice è stata un’impiegata del catasto. Vediamo, ora, la vita privata di Valeria Fabrizi…

Vita privata: marito e figlia

Cosa sappiamo della vita privata di Valeria Fabrizi, concorrente di Ballando con le stelle 2021? Come riporta il sito Metropolitan Magazine, durante il programma Vieni da me ha dichiarato di aver avuto una breve storia con Walter Chiari:

Ho avuto una storia con Walter Chiari, avevo superato i 18 anni. Io mi sono proposta, lui aveva un certo pudore perché era amico di famiglia. Il nostro è stato un rapporto sotterraneo, non tutti lo sapevano. Dall’affetto si è passati all’amore. Divenni poi l’amante di Walter quando stava con Ava Gardner.

Il rapporto tra Valeria Fabrizi e Walter Chiari, poi, si è trasformato in una grande amicizia. In che anno si è sposata e chi è suo marito? L’attrice, infatti, nel 1964 convola a nozze con l’allora compagno Giovanni “Tata” Giacobetti, uno dei componenti del Quartetto Cetra. Dal loro matrimonio, in seguito, nasce la figlia Giorgia. Il marito, purtroppo, muore prematuramente nel 1988 a causa di un infarto miocardico acuto.

Nel 2019, inoltre, aveva rivelato di star affrontando una malattia, nel corso di un’intervista a Domenica In. Come riporta Il Corriere dell’Umbria, però, ha rivelato di aver reagito con positività e non si è mai fermata con il lavoro.

Dove seguire Valeria Fabrizi: Instagram e social

Come seguire Valeria Fabrizi, concorrente di Ballando con le stelle 2021, sui social? Molto semplice. L’attrice, infatti, ha una pagina Facebook che conta oltre 5mila seguaci. Non possiede Twitter, ma in compenso ha un account Instagram.

Qui, infatti, ha più di 118mila follower. Molte le immagini che la ritraggono in momenti spensierati, ma anche immagini del passato con la figlia Giorgia. Non mancano, poi, i video del dietro le quinte del programma di Milly Carlucci.

Carriera

Valeria Fabrizi esordisce nel mondo dello spettacolo all’interno dei fotoromanzi. Tuttavia, il debutto sul grande schermo avviene nel 1954. Tra gli anni ’50 e gli anni 60′ la sua carriera esplode e recita in circa una cinquantina di film. Poco più tardi, inoltre, nel 1957 partecipa a Miss Universo e si classifica al quarto posto.

Oltre all’impegno al cinema, grande amore è sempre stato anche quello per il teatro con opere come Carlo non farlo e L’adorabile Giulio. In televisione, invece, recita nella commedia Non cantare, spara nel 1968. Affianca, poi, Corrado in A che gioco giochiamo?.

Tra le serie TV ricordiamo soprattutto quelle di genere poliziesco, per esempio Un certo Harry Brent e Qui squadra mobile. Nel 1976, inoltre, posa per la rivista Playboy. Tra le altre fiction ricordiamo anche brevi apparizioni in Linda e il brigadiere, Sei forte, maestro e Un posto al sole.

Valeria Fabrizi, dal 2011 a oggi, in aggiunta veste i panni di Suor Costanza in Che Dio ci aiuti accanto a Elena Sofia Ricci. Nel 2021, infine, troviamo Valeria Fabrizi come concorrente di Ballando con le stelle.

Teatro

Andiamo a guardare, quindi, nel dettaglio tutti i ruoli che Valeria Fabrizi ha ricoperto a teatro nelle seguenti opere:

Passo doppio (1954)

(1954) Campione senza volere (1955)

(1955) Carlo non farlo (1956)

(1956) L’adorabile Giulio (1957)

(1957) Il diplomatico (1958)

(1958) Una storia in blue-jeans (1959)

(1959) Undici sopra un ramo (1959)

(1959) La doppia coppia (1961)

(1961) Giovedì di Carnevale (1961)

(1961) Il malato immaginario (1962)

(1962) Boeing Boeing (1962)

(1962) Pigmalione (2004)

Passiamo, quindi, adesso alla filmografia di Valeria Fabrizi…

I film con Valeria Fabrizi

Qui di seguito, ora, alcuni dei film in cui abbiamo visto Valeria Fabrizi recitare. Partiamo, perciò, dal periodo che va dagli anni ’50 agli anni ’60:

Ragazze d’oggi (1955)

(1955) Io piaccio (1955)

(1955) Il falco d’oro (1955)

(1955) La donna più bella del mondo (1955)

(1955) Il cocco di mamma (1957)

(1957) I fidanzati della morte (1957)

(1957) Il cavaliere senza terra (1958)

(1958) Vento di primavera (1958)

(1958) Le sorprese dell’amore (1959)

(1959) La cento chilometri (1959)

(1959) Non perdiamo la testa (1959)

(1959) Un canto nel deserto (1960)

(1960) Caccia al marito (1960)

(1960) Adua e le compagne (1960)

(1960) Anonima cocottes (1960)

(1960) Ferragosto in bikini (1960)

Continuiamo, adesso, la carrellata dei film con Valeria Fabrizi dagli anni ’60 agli anni ’70. Per citarne alcuni:

Akiko (1961)

(1961) Walter e i suoi cugini (1961)

(1961) Le magnifiche 7 (1961)

(1961) Scandali al rame (1961)

(1961) Bellezze sulla spiaggia (1961)

(1961) Un figlio d’oggi (1961)

(1961) L’assassino si chiama Pompeo (1962)

(1962) Il medico delle donne (1962)

(1962) Il segugio (1962)

(1962) Le massaggiatrici (1962)

(1962) Queste pazze, pazze donne (1963)

(1963) Il grande ribelle (1963)

(1963) Finché dura la tempesta (1963)

(1963) La coda del diavolo (1964)

Facciamo, perciò, un salto avanti nel tempo, più precisamente tra gli anni ’90 e i giorni nostri:

Caldo soffocante (1994)

(1994) Bagnomaria (1999)

(1999) Notte prima degli esami (2006)

(2006) Il seme della discordia (2008)

(2008) Non c’è campo (2017)

(2017) Ricchi di fantasia (2018)

(2018) Se mi vuoi bene (2019)

Passiamo, quindi, alle serie TV che hanno avuto e hanno ancora oggi Valeria Fabrizi nel cast…

Le fiction con Valeria Fabrizi

Proseguiamo, adesso, con la televisione e vediamo in quali fiction ha recitato Valeria Fabrizi:

Tutto Totò (1964)

(1964) Un certo Harry Brent (1970)

(1970) Qui squadra mobile (1973)

(1973) Senza uscita (1974)

(1974) La scuola dei duri (1981)

(1981) Il maresciallo Rocca (1996)

(1996) Linda e il brigadiere 2 (1998)

(1998) Lui e lei (1998)

(1998) Sei forte maestro (2000-2001)

(2000-2001) Un posto al sole (2007-2008)

(2007-2008) Don Matteo 8 (2011)

(2011) Che Dio ci aiuti (2011-in corso)

(2011-in corso) Un matrimonio (2013-2014)

(2013-2014) Il paradiso delle signore (2015-2017)

(2015-2017) Doc – Nelle tue mani (2020)

Eccoci, infine, ai programmi televisivi ai quali ha partecipato Valeria Fabrizi…

Programmi televisivi

Tutti i programmi televisivi, adesso, in cui abbiamo visto apparire Valeria Fabrizi nel corso degli anni, compreso Ballando con le stelle 2021:

Il mattatore (1959)

(1959) Biblioteca di Studio Uno (1964)

(1964) Music Rama (1967)

(1967) Non cantare, spara (1968)

(1968) L’unione fa la forza (1968-1969)

(1968-1969) Il cenerentolo (1969)

(1969) A che gioco giochiamo? (1969)

(1969) Le stelle di Natale (1971)

(1971) Roma di questi gironi (1972)

(1972) 73… (1973)

(1973) Non tocchiamo quel tasto (1974)

(1974) Chi? (1976)

(1976) Ballando con le stelle (2021)

Valeria Fabrizi a Ballando con le stelle 2021

Da diverso tempo giravano voci su Valeria Fabrizi come ballerina di Ballando con le stelle 2021. A un mese dal debutto della nuova edizione, poi, Milly Carlucci ha confermato il cast e tra i concorrenti abbiamo visto anche l’attrice.

La sua avventura ha inizio il 16 ottobre 2021. Non sappiamo ancora con certezza come se potrà cavare. Per adesso tutto quello che sappiamo è che gli autori l’hanno messa in coppia con il professionista Giordano Filippo.

Andiamo a vedere, adesso, chi sono gli altri partecipanti al programma di danza su Rai 1…

I concorrenti di Ballando con le stelle 2021

Andiamo, adesso, a scoprire tutti i concorrenti che affiancheranno Valeria Fabrizi a Ballando con le stelle nel 2021:

Al Bano con Oxana Lebedew

con Arisa con Vito Coppola

con Morgan con Alessandra Tripoli

con Memo Remigi con Maria Ermachkova

con Federico Fashion Style con Anastasia Kuzmina

con Fabio Galante con Giada Lini

con Andrea Iannone con Lucrezia Lando

con Valerio Rossi Albertini con Sara Di Vaira

con Alvise Rigo con Tove Villfor

con Sabrina Salerno con Samuel Peron

con Mietta con Maykel Fonts

con Bianca Gascoigne con Simone Di Pasquale

A condurre Ballando con le stelle 2021, come sempre, troveremo Milly Carlucci. In giuria, invece, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ritroveremo, poi, anche Alberto Matano, Roberta Bruzzone e Alessandra Mussolini come opinionisti.

Il percorso di Valeria Fabrizi

Il percorso di Valeria Fabrizi a Ballando con le stelle 2021, infine, comincia il 16 ottobre 2021. Non ci resta, perciò, che attendere di scoprire in che modo sorprenderà il pubblico a casa e i giurati.

(IN AGGIORNAMENTO)

