Dopo l’uscita di scena di Nek e Gabriele Corsi, in queste ore si stanno diffondendo altri due nomi per quanto riguarda la conduzione corale di Domenica In. Ecco chi potrebbe essere il nuovo duo accanto a Mara Venier.

Un nuovo duo con Mara Venier?

Nonostante sembrasse praticamente certo, Gabriele Corsi ha dovuto lasciare la co-conduzione di Domenica In a causa di “incompatibilità con altri progetti“, come riportato dal comunicato ufficiale Rai. Molti credevano che la questione fosse finita qui e che Mara Venier avrebbe tenuto le redini da sola ancora una volta.

Pare però che le cose potrebbero andare molto diversamente, soprattutto perché la presentatrice starebbe spingendo a una conduzione corale. Questo è ciò che riporta il sito Adnkronos, il quale fa il nome anche del possibile duo che potrebbe affiancarla a partire da settembre 2025.

Il primo è quello di Enzo Miccio, il quale potrebbe curare una parte della sezione Spettacolo. L’esperto di moda si è fatto amare dal pubblico nel corso della sua carriera in trasmissioni come “Ma come ti vesti?” o “Diario di un wedding planner” e il più recente “Top – Tutto quanto fa tendenza“.

Il nuovo personaggio televisivo che si affiancherebbe a Mara Venier, sempre secondo le fonti di Adnkronos, sarebbe Tommaso Cerno. Il giornalista andrebbe a curare uno spazio di talk sull’attualità. Ovviamente si tratta solamente di indiscrezioni e nulla più, quindi dobbiamo prendere tutto ciò con le pinze.

Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica o smentita da parte dei diretti interessati, nel caso in cui volessero intervenire. Vi informeremo nel caso in cui dovessimo saperne di più e soprattutto non appena saranno rese disponibili conferme sulle sorti di Domenica In.