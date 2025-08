In queste ore Benedetta Rossi è intervenuta sui social e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. Ecco come sta dopo il delicato intervento alla tiroide.

Come sta Benedetta Rossi

Sono state giornate particolari, le ultime, per Benedetta Rossi. Il celebre volto di Fatto in casa da Benedetta ha infatti rivelato sui social di aver scoperto di avere un brutto nodulo alla tiroide e di essersi sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Dopo l’operazione la nota cuoca ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e ha così affermato:

“Lunedì scorso ho affrontato un intervento chirurgico. Da qualche settimana avevo scoperto di avere un brutto nodulo alla tiroide e per questo mi sono dovuta operare. […] Quello che ho fatto, è un tipo di intervento un po’ delicato, che coinvolge in parte anche le corde vocali, quindi in questi giorni facevo fatica a parlare, ma adesso la voce sta tornando. Ora dovrò tenere questo cerotto per un po’, riposare e recuperare le energie“.

Fin dal primo momento così il web intero ha inviato affetto e supporto a Benedetta Rossi, che è stata invasa da migliaia di messaggi da parte dei follower. Adesso, a distanza di qualche giorno dall’intervento, la cuoca è tornata a rompere il silenzio e ha dunque rivelato come sta ora. In merito ha dichiarato: “La voce sta tornando ogni giorno un po’ di più. Adesso sto bene, la voce è ancora un po’ bassa però mi accorgo che ogni giorno va meglio. Io mi sento bene, mi sono solo un po’ annoiata di stare a casa senza fare niente”.

LEGGI ANCHE: La modella Brandi Glanville voleva uccidere un parassita con la crema depilatoria, ma si sfigura il volto

Benedetta ha poi ringraziato tutti i fan che in queste ore le hanno inviato un messaggio di affetto e non è riuscita a nascondere la commozione. Non resta dunque che fare tanti auguri di pronta guarigione alla Rossi, con la speranza che presto possa tornare alla sua vita di sempre.