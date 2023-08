NEWS

Nicolò Figini | 25 Agosto 2023

La risposta di Mara Venier

Tra non molto Mara Venier tornerà alla conduzione di un’altra edizione di Domenica In. Al momento, però, si trova ancora in vacanza insieme al marito Nicola Carraro e al nipotino Claudio. Dopo aver lascito Santo Domingo, al momento, si trova in Toscana a Marina di Pietrasanta.

Ha informato i fan tramite una foto su Instagram nella quale posiamo vederla felice e abbracciata al suo compagno di vita. Proprio quest’ultimo, in passato, aveva raccontato di un episodio riguardante il loro primo incontro:

“Mio cugino Angelo e sua moglie avevano organizzato una cena a quattro a Forte dei Marmi. All’epoca, Mara era all’apice del successo.Quando la vidi, mi ricordai che anni prima Jerry Calà mi aveva detto che sapeva cucinare bene pasta e fagioli. Così glielo dissi. Mi guardò malissimo e le restai antipatico per il resto della serata. Alla fine, ci siamo sposati“.

Fatto sta che, in queste ore, Mara Venier si è trovata a fare i conti con un hater, il quale le ha dato un suggerimento non richiesto: “Ma se sei tanto innamorata e felice perché non smetti di fare Domenica In e non passi l’inverno con lui? È ora che ti ritiri”. Queste sono parole che hanno fatto scattare la rabbia dentro la conduttrice, la quale ha prontamente replicato con una risposta alquanto colorita:

“Senti Fatina cara… Perché non ti fai i ca**i tuoi… Fata turchina de sto ca**o!”

Ad ogni modo, Mara Venier tornerà su Rai 1 molto presto portando la sua simpatia e la sua allegria nelle case di tutti gli italiani grazie a Domenica In. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.