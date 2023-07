NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Luglio 2023

La gaffe di Mara Venier e la reazione di Fiorello

Senza dubbio una delle protagoniste più amate del piccolo schermo è Mara Venier. Da ormai innumerevoli anni la conduttrice è nel cuore del grande pubblico, e con la sua simpatia e i suoi modi di fare ha saputo conquistare tutti i telespettatori. Solo da poche settimane la presentatrice ha chiuso un’altra fortunata edizione di Domenica In, che tornerà su Rai 1 a partire da settembre. Già in molti attendono con ansia il ritorno della trasmissione, che è una delle più seguite e amate della rete pubblica. In queste ore intanto la Venier è tornata al centro dell’attenzione, per via di una simpatica gaffe che ha fatto divertire il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Pochi giorni fa si è tenuta la quindicesima edizione del Premio Biagio Agnes, il Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione. A condurre la serata è stata proprio Mara Venier, in compagnia del collega e amico Alberto Matano. Ospite dell’evento è stato Fiorello, e il comico e la presentatrice sono stati protagonisti di un momento esilarante. Nel corso della diretta infatti involontariamente la Venier ha schiacciato un piede a Fiorello. A quel punto Rosario, con l’ironia che lo contraddistingue ha affermato:

“Mi stai distruggendo Mara, scusami”.

*Mara Venier gli schiaccia un piede*

Mi stai distruggendo Mara, scusami pic.twitter.com/4aLYjq1F1j — Rosario Tindaro Fiorello out of context (@ciurichannel) July 10, 2023

Naturalmente la gaffe di Mara Venier ha in breve fatto il giro del web e in queste ore ha fatto divertire il web. Nel mentre proprio di recente Fiorello ha rivelato il destino del suo programma Viva Rai 2, annunciando di essere alla ricerca di una nuova location per la trasmissione. Queste le sue parole: “Rinnovo le mie scuse agli abitanti di Via Asiago per i danni e il fastidio arrecato. Non pensavamo che il programma prendesse quella piega lì. Viva Rai 2, se si dovesse fare, non si farà in Via Asiago. Siamo alla ricerca di una nuova location. Se riusciremo a trovarla si farà il programma, se non riusciremo a trovarla sarà un bel ricordo. Ma noi contiamo di trovarla. Via Asiago può fare sonni tranquilli”.