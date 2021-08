1 Marcell Jacobs parla di Bolt e Tortu

Le polemiche della stampa estera sul suo conto in questi ultimi giorni non sembrano minimamente toccare Marcell Jacobs. Il velocista si gode la sua doppia vittoria alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ripercorre l’impresa in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Designato come portabandiera azzurro per la chiusura dei Giochi Olimpici, Jacobs ora sorride e non vede l’ora di festeggiare a Roma: «Due gare, due ori e questo enorme onore: cosa avrei potuto chiedere di più?», ha raccontato alla Rosea ancora incredulo.

Gli ori sono arrivati grazie a una gara individuale degna di nota, ma anche al lavoro di squadra nella staffetta 4×100 insieme ai suoi compagni di team. Durante l’intervista a La Gazzetta, però, Marcell Jacobs ha confessato che gli equilibri all’interno del gruppo azzurro sembrano essere cambiati durante la manifestazione sportiva. In particolare l’atleta fa riferimento al collega Filippo Tortu, anche se non gli dà piena colpa di questo atteggiamento.

«Con Tortu i ruoli si sono invertiti, ora tiro io e qualcosa si è incrinato. Ma conosco bene Filippo e so che certe cose non vengono da lui».

Si legge Una polemica, quella di Marcell Jacobs, che già divide l’opinione pubblica. In questi giorni il ragazzo di Desenzano del Garda ha ricevuto i complimenti di Usain Bolt. Il giamaicano in un’intervista a Il Corriere della Sera ha speso belle parole per lui. Marcell ha ringraziato, ma ha precisato di non aver ricevuto alcun messaggio diretto:

«Dagli altri colleghi solo complimenti (“Blake mi ha detto ‘sei il migliore’), non da Bolt però: “Nell’albo d’oro dei 100, dopo il suo nome, compare il mio. Direttamente, però, non si è fatto sentire».

Ha chiosato Marcell Jacobs, il quale ha però condiviso tra le storie di Instagram le dichiarazioni di Usain Bolt. Il campione olimpico ha poi parlato ancora della vittoria alle Olimpiadi. Continua…