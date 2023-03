NEWS

Nicolò Figini | 16 Marzo 2023

Marcello Cirillo travolto da un camion

Marcello Cirillo ha vissuto un’esperienza veramente spaventosa, rischiando anche di perdere la vita. Sui social ha scritto di essere vivo per miracolo dopo aver condiviso anche una foto della sua macchina ribaltata sul ciglio della strada.

Come riporta anche il sito Il Fatto Quotidiano, il cantante nelle scorse ore si trovava sulla Cassia bis, a Roma. L’auto sulla quale viaggiava è stata investita da un camion:

“Voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15 si trovavano sulla Cassia bis a Roma e mi hanno estratto dalla mia Smart dopo essere stato investito da un camion. Sono stato trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada”

Ma come sta adesso Marcello Cirillo? Lui stesso ha ammesso di stare bene e di essere soltanto sotto choc. Il camionista che lo ha investito sarebbe stato fermato dalle Forze dell’Ordine. Il pensiero dell’artista, nel mentre, è andato a tutti coloro che lo hanno aiutato a uscire dalla vettura distrutta: “Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato se vedete questo messaggio scrivetemi una si chiamava Chiara“.

Marcello è conosciuto al grande pubblico per essere stato il cantante de I Fatti Vostri per anni. La sua carriera inizia, però, nel 1976 quando conosce Antonio Maiello. Il loro sodalizio li porta a Sanremo nel 1983 e qualche anno dopo firmano la colonna sonora del programma di Rai 2. Successivamente Cirillo lavora come solista e passa a Mezzogiorno in famiglia. Con Adriana Volpe, invece, partecipa a Pechino Express. Oggi si dedica alla sua scuola di musica, consorziata con il conservatorio Braga di Teramo.

