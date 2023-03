Matrimonio a prima vista 10 anticipazioni quarta puntata: grossi problemi per due coppie

NEWS

Debora Parigi | 16 Marzo 2023

Matrimonio a prima vista

Anticipazioni quarta puntata Matrimonio a prima vista 10

Siamo arrivati alla quarta puntata di Matrimonio a prima vista 10 e alle anticipazioni su quello che vedremo. Nella terza puntata le coppie hanno iniziato i loro viaggi di nozze e abbiamo visto che solo una di loro ha trovato grande affinità e ha fatto grandi passi in avanti. Per le altre due c’è stato qualche problema all’orizzonte, specialmente per una. Una sposa, infatti, non sembra proprio interessata a suo marito. Ma come proseguirà l’esperienza?

Irene e Matteo continueranno la loro luna di miele sempre meglio. Tra intimità, regali e conoscenze reciproche, questa coppia sembrerà sempre più unita. Tra l’altro, essendo vicini alla fine del viaggio di nozze, inizieranno anche a parlare di come passeranno le prossime settimane. Lei è molto impegnata per lavoro, dovendo anche partire, ma lui troverà la soluzione seguendola e lavorando in smart-working. Tutto benissimo, ma lei avrà paura che tutta questa magia possa finire.

Qualche problema lo avranno Simona e Gennaro, soprattutto a causa dei grandi silenzi di lei. Lui tenterà di usare la carta del divertimento e della leggerezza che un po’ funzionerà. Purtroppo, però, lei sarà convinta che lui non è il ragazzo adatto a lei, caratterialmente parlando. I due sposi, quindi, chiederanno aiuto agli esperti per capire meglio come agire.

Infine le anticipazioni della quarta puntata di Matrimonio a prima vista 10 parlando di Giulia e Mattia. Loro sono proprio in alto mare, specialmente perché lei non è interessata, come abbiamo già visto. Questo disinteresse continuerà anche in questa nuova puntata dove lei continuerà la sua freddezza, la sua ambiguità e il suo non apprezzare molto anche le battute del marito. Mattia si ritroverà in grande difficoltà, anche perché questa conoscenza, anche solo di amicizia, non sembrerà nemmeno esserci.

Scopriamo adesso dove e quando vedere questa nuova puntata dello show…