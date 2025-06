La Marchesa d’Aragona ha celebrato il suo matrimonio nelle ultime ore! Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo giorno così speciale.

La Marchesa d’Aragona si è sposata

Daniela Del Secco, nota al pubblico di tutta Italia come Marchesa d’Aragona, è convolata a nozze in questi ultimi giorni. Martedì ha celebrato il proprio matrimonio presso il Palazzo del Capitano a Padova. A officiare l’unione con l’ematologo Andrea Velardi è stato il presidente del Consiglio comunale Antonio Foresta.

LEGGI ANCHE: Can Yaman paparazzato a Napoli in compagnia della sua nuova presunta fidanzata: ecco chi è (FOTO)

Come riporta anche il sito Prima Padova, la marchesa ha nominato come suo testimone il chirurgo plastico Carlo Alberto Pallaoro e dopo la celebrazione, gli invitati si sono riuniti per un rinfresco nelle sale Bianca e Rossa del Caffè Pedrocchi. Una grande festa per onorare l’amore della giornalista e del suo nuovo compagno di vita.

Qui sotto possiamo vedere un video in cui osserviamo l’abito da sposa della Marchesa d’Aragona. Il vestito è firmato dall’atelier Gianni Molaro, che ha sede a Roma e a Napoli. Purtroppo non siamo a conoscenza del prezzo ma probabilmente sarà stato fatto su misura. Di conseguenza non potremmo trovare il costo nemmeno sul sito ufficiale del brand.

LEGGI ANCHE: Arianna David rivela di aver tentato il suicidio, il racconto

Tanti i messaggi di auguri che i fan della marchesa hanno scritto sotto al post pubblicato. La sposa stessa ha postato diverse Stories su Instagram nelle quali ha tenuto traccia della giornata e delle foto scattate con amici e parenti. Una giornata che non potrà dimenticare facilmente e che conserverà nel cuore per sempre. Anche noi di Novella 2000 cogliamo l’occasione per fare i nostri più cari auguri alla marchesa.