Proprio in queste ore è stato rivelato a quanto ammonterebbe la presunta penale che dovrebbero pagare i naufraghi che decidono di ritirarsi da L’Isola dei Famosi. Ecco che cosa sappiamo.

La presunta penale de L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi di quest’anno sta per giungere al termine e quindi presto scopriremo chi sarà il vincitore o la vincitrice dell’edizione condotta da Veronica Gentili. Nel corso del reality, come capita praticamente ogni anno, abbiamo visto molti concorrenti ritirarsi per i più disparati motivi.

Qualcuno non si sentiva troppo bene mentre altri avevano nostalgia di casa e non se la sentivano più di proseguire questo difficile percorso. Voci di corridoio avevano affermato che la penale da pagare non esistesse più, quindi i concorrenti non sarebbero andati incontro a delle sanzioni per l’abbandono anticipato.

Tuttavia, sembrerebbe che la verità sia un’altra e a rivelarlo sui social ci ha pensato Grazia Sambuna con un post su Twitter. Stando a quanto riporta la giornalista, infatti, la penale esisterebbe e corrisponderebbe all’80% del cachet maturato fino al momento del ritiro:

“C’è una domanda che aleggia intorno all’#isola fin dalla prima puntata: ma con tutti ‘sti ritirati, esisterà ancora LA PENALE? La risposta è sì. E a quanto ammonta? Mi sibillinano che sia l’80% del cachet maturato fino al momento del ritiro. Traete pure conclusioni a piacere”.

Ovviamente è un’informazione da prendere con le pinze perché si tratta pur sempre di indiscrezioni non confermate da nessun rappresentante Mediaset o dai naufraghi stessi. Noi di Novella 2000 rimaniamo sempre a disposizione per qualsiasi tipo di dichiarazione da parte dei diretti interessati.