La risposta di Pamela Prati spiazza

Forti emozioni questa sera al Grande Fratello Vip 7. Protagonista assoluto della puntata è stato Marco Bellavia, che per la prima volta è arrivato in studio dopo il suo abbandono di qualche settimana fa. Il conduttore ha così incontrato dapprima Ginevra Lamborghini, e in seguito anche Pamela Prati, con la quale come sappiamo ha stretto un forte legame. Come se non bastasse poco dopo Marco è entrato anche in casa per avere un confronto con tutti i Vipponi. Bellavia si è così tolto qualche sassolino dalla scarpa, facendo un rimprovero ai concorrenti per quanto accaduto. Nel mentre però il conduttore ha nuovamente speso bellissime parole proprio per Pamela, che è così apparsa emozionata e visibilmente commossa. Dopo i saluti così Patrizia Rossetti si è rivolta alla Prati, e le ha chiesto:

“Ma tu sei innamorata?”.

A quel punto è arrivata la spiazzante risposta di Pamela, che ha così svelato se è innamorata di Marco Bellavia. Ecco cosa ha affermata la showgirl:

“Allora…mi sto prendendo tanto di lui. Davvero, sì. Hai visto che figo? Adesso lo posso dire. Avete notato che lui mi fa sorridere?”.

Patrizia:"Ma tu sei innamorata?"

Pamela:"Mi sto prendendo tanto di lui"#GFVIP #Belprati pic.twitter.com/VgRzykUZwc — ℕ𝕠 𝕋𝕖𝕒, ℕ𝕠 𝕊𝕙𝕒𝕕𝕖 🍵 𝘛𝘎𝘞 𝘌𝘳𝘢 (@seitrasparente) October 20, 2022

Cosa accadrà dunque tra Pamela Prati e Marco Bellavia quando anche la showgirl lascerà la casa del Grande Fratello Vip 7?

