Secondo le ultime voci di corridoio, Marco Bocci e Laura Chiatti sarebbero di nuovo in crisi. Ecco le ultime news sulla coppia e cosa starebbe accadendo tra i due celebri e amati attori.

Crisi tra Marco Bocci e Laura Chiatti?

Una delle coppie più amate e solide del mondo dello spettacolo italiano è senza dubbio quella formata da Marco Bocci e Laura Chiatti. I due attori, insieme da ben 11 anni, sono sempre apparsi affiatati e innamorati e ancora oggi sono uniti. Qualche tempo fa però, come forse in molti sapranno, la coppia ha affrontato un momento di crisi. Successivamente, dopo aver ritrovato la serenità, proprio la Chiatti, in merito a quel periodo, aveva affermato in un’intervista:

“Ci sono momenti in cui a ogni coppia che si rispetti accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate da lavoro, distanza e imprevisti che non fanno sconti a nessuno. La nostra concezione non è mai stata quella di buttare, bensì di aggiustare tutto. Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere la decisione di lasciarci”.

Adesso, a distanza di qualche anno da quel momento, si mormora che tra Marco Bocci e Laura Chiatti sia scoppiata una nuova crisi. A rivelarlo è Amedeo Venza, che fa sapere come la coppia stia attraversando un momento non semplice. Secondo quanto svela l’esperto di gossip, i due attori, al momento lontani dai social, starebbero cercando di fare il possibile per salvare la loro storia.

Naturalmente a oggi i pettegolezzi sono da prendere con le pinze. Nè Marco né Laura hanno infatti confermato le ultime voci sul loro conto e al momento dunque i gossip sono da considerarsi tali. Non resta che attendere dunque per saperne di più in merito.

