Dopo aver annunciato la nuova tournée estiva, i Negramaro svelano che si prenderanno una lunga pausa. Ecco le dichiarazioni del leader della band salentina Giuliano Sangiorgi, che ha spiegato il perché di questa scelta.

La scelta dei Negramaro

Solo da qualche giorno i Negramaro hanno messo fine a un lungo tour di palasport, che in queste settimane li ha portati in giro per l’Italia intera. Le sorprese per i fan tuttavia non sono finite qui. La band salentina, capitanata da Giuliano Sangiorgi, ha infatti già annunciato dei nuovi concerti. La prossima estate partirà la tournée “Una storia ancora semplice tour 2026”, che porterà il gruppo, sulle scene da ormai 25 anni, nelle principali location all’aperto del nostro paese. I biglietti per questi live stanno già andando a ruba e di certo non mancheranno le emozioni. Tuttavia però, insieme all’arrivo del tour, è giunta una notizia che ha fatto preoccupare i fan. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

I Negramaro hanno annunciato che subito dopo la fine di questi concerti si prenderanno una lunga pausa. In queste ore dunque Giuliano Sangiorgi, nel corso di un’intervista con La Repubblica, ha spiegato il perché di questa scelta e in merito ha dichiarato:

“Non ci fermiamo dal 2017, nemmeno il Covid ci ha bloccati. Ora è il tempo giusto per uno stop. Quanto durerà non lo sappiamo, abbiamo bisogno di un grande respiro. Staremo insieme per parlare, ragionare, dopo 25 anni sarà un meritato riposo per tornare meglio di prima. Intanto scriveremo, viaggeremo, produrremo”.

I Negramaro dunque approfitteranno di questa pausa per scrivere il nuovo album, già attesissimo dal pubblico. Sangiorgi nel mentre ha specificato: “Non abbiamo la fretta di scrivere e pubblicare il giorno dopo, come ormai succede spesso. L’esperienza che vogliamo fare, in fondo, è piccola: stare con gli amici”.

