Clamoroso ritorno a “Uomini e Donne”: il nuovo cavaliere del trono over del dating show di Maria De Filippi è Marco Gaggini! Ve lo ricordate?

Marco Gaggini a Uomini e Donne: clamoroso ritorno in studio

Non si fermano le sorprese e i colpi di scena al dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne“. Nel parterre del trono over è infatti arrivato un nuovo cavaliere che, proprio nuovo non è, in quanto è una vecchia conoscenza del programma! Di chi si tratta? Di Marco Gaggini. A dare la notizia l’esperto Lorenzo Pugnaloni su Instagram, pubblicando una foto del nuovo cavaliere aggiungendo: “comunque non lo avete davvero riconosciuto? Eh, vabbè vi do questa notizia: lui è Marco Gaggini la non scelta di Giorgia che scelse Manfredi all’epoca.”

Uomini e Donne, chi è Marco Gaggini

Marco Gaggini è dunque il nuovo cavaliere del trono over di “Uomini e Donne”. Alcuni di voi se lo ricorderanno, Gaggini è stato la non scelta della tronista Giorgia Lucini, che preferì Manfredi Ferlicchia, con cui restò insieme per diverso tempo. Classe 1984, Marco Gaggini, subito dopo l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, si è allontanato dal mondo della televisione costruendo una famiglia con la compagna Vanessa, diventando padre del piccolo Noah. Ora però, tornato ufficialmente single, Marco ha deciso di rivivere le emozioni del dating show e chissà, questa volta magari trovare l’amore!

Uomini e Donne: Marco Gaggini non è l’unico ritorno clamoroso

Marco Gaggini ha deciso di rimettersi in gioco a “Uomini e Donne“. Dopo non essere stato scelto da Giorgia, ora vuole riprovarci, è lui infatti il nuovo cavaliere del trono over. Il suo non è però l’unico clamoroso ritorno in studio di vecchie conoscenze del programma, ricordiamo ad esempio recentemente Federico Mastrostefano, tornato nel parterre lo scorso settembre, a sedici anni di distanza dal suo trono. Anche Mastrostefano, come Gaggini, ha deciso di riprovare a trovare l’amore anche se, ricordiamo, sono diverse settimane che non si presenta in studio. Oltre a lui sono arrivati altri volti nuovi nelle ultime settimane a “Uomini e Donne“, come Davide, che ora sta uscendo con Sabrina Zago dopo l’addio a Marina, con la quale era nato un feeling importante ma, alcune incomprensioni, hanno poi spinto i due a mettere fine alla frequentazione. Marina, intanto, sta uscendo con Stefano. Insomma, al dating show di Maria De Filippi non ci si annoia davvero mai!