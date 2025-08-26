Ha partecipato 16 anni fa come tronista, adesso Federico Mastrostefano ha deciso di rimettersi in gioco a Uomini e Donne, ma stavolta nelle vesti di Cavaliere del Trono Over. La notizia ha colto di sorpresa i fan del dating show, che non si aspettavano certamente questa mossa.

Federico Mastrostefano torna a Uomini e Donne

Questo pomeriggio c’è stata la prima registrazione stagionale della nuova edizione di Uomini e Donne. Come rivelato dai social della trasmissione abbiamo scoperto la presentazione dei due nuovi tronisti, parliamo di Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Ma non solo, perché c’è un grande ritorno nel parterre.

E no, stavolta non parliamo di Gemma Galgani, ma di un ex tronista di Uomini e Donne. È stato tra i più chiacchierati e apprezzati e a rivelarlo in anteprima è stato LorenzoPugnaloni.it. Ricordate Federico Mastrostefano? Nel 2009, 16 anni fa, è stato uno dei protagonisti più amati di quell’edizione e aveva scelto Pamela Compagnucci. La loro relazione però ha avuto vita molto breve e nel 2020 infatti si sono lasciati.

Adesso però a quanto pare Federico Mastrostefano ha deciso di fare ritorno a Uomini e Donne, ma stavolta nel parterre del Trono Over, come precisato dalle anticipazioni (QUI I DETTAGLI). Riuscirà a trovare l’amore della vita? Non ci è dato saperlo ma sarà curioso rivederlo tra i Cavalieri.

Il pubblico intanto ha preso positivamente la sua partecipazione del dating show in questa nuova stagione e sono curiosissimi di come se la caverà questa volta. Molti hanno ricordato anche la sua spiccata simpatia, così come la sua partecipazione alla settima edizione de L’Isola dei Famosi (edizione condotta da Simona Ventura).

Vedremo come si evolverà il suo percorso nel programma, in attesa dunque di scoprire tutto ciò che riguarda lui e tutti gli altri partecipanti di questa stagione di Uomini e Donne.