1 Le critiche di Marco a Nicolas e Carmen

Marco Maccarini a L’Isola dei Famosi non ha avuto vita facile e sebbene sia stato protagonista nei pochi giorni di permanenza, si è ritrovato spesso a scontrarsi con alcuni naufraghi, in particolar modo con Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. Con entrambi ha avuto di che discutere in più occasioni e a Isola Party non ha risparmiato delle critiche ai due. Ecco quanto gentilmente raccolto da Biccy:

“La persona con cui ho legato meno? Devo dire che non sono riuscito a tirare giù questo muro di strategia che ha tirato su Nicolas Vaporidis. Io non amo l’aggressività, l’arroganza, non sopporto quando qualcuno cerca di prevaricare”, ha attaccato Marco Maccarini senza troppi giri di parole. Per poi proseguire ancora, sicuro del suo pensiero: “Quindi ho fatto molta fatica. Mi è dispiaciuto non poter incontrare una persona come lui. Aveva sempre il timore che io potessi disturbare la sua vita. In realtà volevo semplicemente divertirmi e conoscere persone. Quindi lui ed è un peccato”.

Nicolas Vaporidis (primo finalista di questa edizione de L’Isola dei Famosi), però, come dicevamo, non è stato l’unico naufrago a dare filo da torcere a Marco Maccarini. Il conduttore ha avuto degli screzi anche con Carmen Di Pietro che, a detta sua, l’avrebbe “massacrato” e accusato di “voler strafare”. A riguardo ha raccontato: “(…) Sono pieno di cicatrici di morsi di Carmen che sono velenosi. Ecco quindi ti direi loro due su tutti”.

Ha concluso. Dopo aver parlato dei suoi “nemici” a L’Isola dei Famosi, Marco Maccarini ha raccontato anche con chi invece si è trovato bene. Tra loro due naufraghi sembrano aver fatto breccia nel suo cuore. Di chi si tratta? Continua a leggere l’articolo per scoprirlo…