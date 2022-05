Chi è Marco Maccarini? Età, vita privata e Instagram

Ecco chi è Marco Maccarini, concorrente a L’Isola dei Famosi 2022. Età, vita privata, moglie, figli e Instagram.

Chi è Marco Maccarini

Nome e Cognome: Marco Maccarini

Data di nascita: 22 luglio 1976

Luogo di Nascita: Torino

Età: 46 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: 76 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: conduttore televisivo e radiofonico

Moglie: Olivia Verona

Figli: ha due figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @marcomaccarini

Marco Maccarini età e altezza

Chi è Marco Maccarini, concorrente a L’Isola dei Famosi 2022? Il conduttore nasce a Torino il 22 luglio 1976. La sua età, di conseguenza, è di 46 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 80 centimetri, mentre il peso è di circa 76 kg.

Per quanto riguarda i genitori, la madre si chiama Anna e il padre Luciano. Ha anche una sorella maggiore che si chiama Marzia e lavora come attrice di teatro.

A 17 anni fonda il duo Cabaret Baudelaire con l’amico Beppe Risso. Sugli studi sappiamo che frequenta l’Istituto Grafico Pubblicitario “Albe Steiner” che, però, abbandona per trasferirsi in Inghilterra. Effettua, in Italia, il servizio civile.

Che fa oggi? Ora che abbiamo terminato la sua biografia andiamo a scoprirlo…

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Marco Maccarini, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, sotto il punto di vista sentimentale? Ha una moglie che sia chiama Olivia Verona e stanno insieme da 15 anni. Hanno anche due figli, Theo e Mia. Ma chi è Olivia?

Lei ha una laurea in Scienze dei Beni Culturali e in precedenza si è occupata della realizzazione e produzione di documentari. In un’intevista, come riporta anche il sito Metropolitan Magazine, aveva dichiarato:

“Io e Marco ci siamo conosciuti a una festa che io stessa avevo organizzato. Lui poi stava per entrare nella sua nuova casa e alla fine ci sono andati insieme. Dopo un anno ero incinta.

Io sono quella che fa finta di tirare la carretta mentre gli altri si divertono. Theo è il più saggio, Mia invece è Marco all’ennesima potenza e potrebbe vivere solo di aria e unicorni“.

Ecco, adesso, dove possiamo seguire Marco Maccarini…

Dove seguire Marco Maccarini: Instagram e social

Per seguire Marco Maccarini e la sua avventura a L’Isola dei Famosi 2022 potrete fare affidamento ai suoi profili social. Il conduttore ha una pagina Facebook che però non aggiorna dal 2017.

L’unico account che funziona ancora oggi è quello Instragam. Qui, infatti, possiamo vedere che ha la passione per le escursioni e i viaggio. Notiamo anche delle foto dal passato quando aveva i rasta.

Scendiamo nel dettaglio all’interno della sua carriera e scopriamo cosa fa adesso…

Carriera

La carriera di Marco Maccarini ha inizio su MTV alla fine degli anni ’90. Conduce, infatti, con grande successo il programma MTV Sports e MTV Select. Nel 1999 presentano Total Request Live fino al 2004. Il 2000 lo vede alla guida di MTV On The Beach, per poi passare a Say What? ed Yo! MTV Raps.

Nel 2003, con Giancarlo Magalli conduce il DopoFestival e il Festivalbar, questa volta con Michelle Hunziker. Per quest’ultimo lavoro riceve anche un Telegatto per il “miglior programma musicale dell’anno“. Tra gli altri lavori ricordiamo anche Comedy Lab.

Nel 2007 diventa un inviato de Le Iene e un membro della Giuria di Qualità dei Giovani al Festival di Sanremo. Prende pate al video “Sono come tu mi vuoi” di Irene Grandi e in seguito torna su MTV con il quiz Best Driver. Lavora anche per Real Time con la trasmissione Mentre eri via.

Diventa professore di canto ad Amici di Maria De Filippi nel 2015. Dal 2018 al 2019 è speaker di Radio Italia. Marco Maccarini, però, lascia Radio Italia al termine della stagione. Nel 2021 sembra prendersi un periodo di riposo per poi tornare nel 2022 come concorrente de L’Isola dei Famosi.

Ha differenza di come si potrebbe pensare non ha mai partecipato a un reality come il Grande Fratello o il GF Vip. Nel 2022 Marco Maccarini ha anche preso in gestione un ristorante, l’Osteria Valtellina, a Milano.

Programmi televisivi

Andiamo, adesso, a scoprire tutti i programmi televisivi ai quali ha preso parte Marco Maccarini prima di sbarcare a L’Isola dei Famosi 2022:

MTV Sports (1998)

(1998) MTV Select (1998)

(1998) Hitlist Italia (1999)

(1999) Total Request Live (1999-2004)

(1999-2004) MTV On the Beach (2000)

(2000) Say What? (2000-2002)

(2000-2002) Festivalbar (2002-2004)

(2002-2004) DopoFestival (2003)

(2003) Yo! MTV Raps (2003)

(2003) TRL On Tour (2004)

(2004) Comedy Lab (2004-2005)

(2004-2005) Isla of MTV (2005)

(2005) MTV Sunset (2006)

(2006) Le Iene (2007)

(2007) Quelli che il calcio (2015)

(2015) Amici di Maria De Filippi (2015-2016)

(2015-2016) Quasi quasi faccio un giro (2018-2020)

(2018-2020) Fun Cool Music Awards (2018)

(2018) L’Isola dei Famosi (2022)

Total Request Live

Total Request Live è stato un programma che, in Italia, è andato in onda dal 1999 al 2010. Nella trasmissione si alternavano esibizioni di numerosi cantanti e gruppi.

Inoltre veniva trasmessa la classifica dei 10 video più votati fagli spettatori sul web. Marco Maccarini ne è stato conduttore dal 1999 al 2004 insieme a Giorgia Surina.

Marco Maccarini al Festivalbar

Dopo aver presentato l’anteprima del Festivalbar nel 2022, Marco Maccarini viene chiamato nel 2003 a condurre l’edizione vera e propria. Si ritrova, quindi, accanto a Michelle Hunziker.

Le Iene

Dal 2007, invece, Marco Maccarini entra a far parte del cast de Le Iene come inviato. Quell’edizione è stata condotta dal duo comico Luca e Paolo insieme a Ilary Blasi.

Amici di Maria De Filippi

Marco Maccarini, quindi, prima di arrivare a L’Isola dei Famosi nel 2022, da settembre 2015 approda ad Amici di Maria De Filippi. Diventa, infatti, insegnante di canto accanto di Rudy Zerbi, Carlo Di Francesco, Fabrizio Moro e Alex Braga. In seguito è sostituito da Boosta dei Subsonica.

Marco Maccarini a L’Isola dei Famosi 2022

L’avventura di Marco Maccarini a L’Isola dei Famosi 2022 prende il via a partire da lunedì 16 maggio. Arriva in Honduras insieme ad altri tre nuovi compagni di viaggio. Stiamo parlando di Luca Daffrè, Pamela Petrarolo e Gennaro Auletto.

Molto presto scopriremo come se la caverà sull’isola interagendo con tutti gli altri naufraghi. Come abbiamo visto in precedenza, tuttavia, possiamo immaginare che sia molto a suo agio con la natura e le insidie che potrebbero esserci.

Passiamo, ora, agli altri concorrenti del reality…

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022

Proseguiamo, adesso, con la lista completa dei naufraghi e concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022 oltre al nuovo concorrente Marco Maccarini. Ecco l’elenco:

Passiamo, ora, al percorso di Marco Maccarini a L’Isola dei Famosi 2022…

Il percorso di Marco a L’Isola dei Famosi 2022

Il percorso di Marco Maccarini a L’Isola dei Famosi 2022 inizia a partire dal 16 maggio 2022. Entra, quindi, nel corso della nona settimana del programma. La sua permanenza, se tutto andrà bene, potrebbe durare fino a fine giugno, quando ci sarà la finale.

9° settimana: Marco arriva in Honduras accolto dagli altri naufraghi. (IN AGGIORNAMNETO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.