Le reazioni degli inquilini all’uscita improvvisa di Marco! Lo strano commento di Anita (VIDEO)

29 Febbraio 2024

Grande Fratello

Nelle scorse ore Marco Maddaloni è uscito dalla Casa per “motivi personali”. Le reazioni dei concorrenti alla notizia non si sono fatte attendere e, tra le tante, ad attirare l’attenzione è stata quella di Anita Olivieri. Ma vediamo cosa è successo nello specifico…

L’uscita di Marco Maddaloni: la reazione dei concorrenti

La puntata del Grande Fratello è terminata e nella Casa si è respirata fin da subito un’aria un po’ pesante a causa delle tensioni tra alcuni concorrenti. A un certo punto a destare sospetti è stato Marco Maddaloni, improvvisamente scomparso dai radar.

Gli inquilini hanno avvertito l’assenza di Marco Maddaloni. Divisi in due gruppi, uomini e donne, sono stati chiamati in confessionale dove gli è stata comunicata la notizia. “Ora chiamano tutte le donne”, ha detto Greta Rossetti in chiacchiera in cucina con Simona Tagli e Grecia Colmenares. “Non è più tornato Marco?”, ha quindi domandato Simona, trovando conferma nelle parole di Greta. Anche Grecia è sembrata sorpresa dalla notizia, ma ha comunque predicato calma.

⚠️ Marco Maddaloni lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali ⚠️#grandefratello pic.twitter.com/tG9lK1XQZ1 — Valentina Federici (@Vale_Rici) February 29, 2024

E mentre Paolo Masella ha rivelato a Beatrice Luzzi che l’uscita momentanea di Marco Maddaloni riguarderebbe la possibilità di poter leggere il suo contratto e niente più, non sono tardate ad arrivare altre reazioni. Le inquadrature si sono spostate in giardino dove sono presenti Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Letizia Petris e Anita Olivieri.

“Anche perché non abbiamo capito”, si sente dire da Beatrice un po’ preoccupata. A intervenire a ruota Anita che ha ammesso invece: “Mamma mia, ragazzi posso dirvi una cosa? Io proprio sono invidiosa delle persone che possono uscire così. Veramente sono invidiosa, non ce la faccio a stare qui”. Reazione questa che ha un po’ sorpreso i telespettatori all’ascolto.

Dopo aver cambiato un attimo discorso, si è tornati su Marco Maddaloni. Greta Rossetti e Simona Tagli hanno raggiunto le sue compagne in giardino. La prima ha domandato secondo loro dove possa essere andato Marco. Beatrice di tutta risposta ha detto che è ciò che si stanno chiedendo un po’ tutti in Casa: “No, non è più uscito dal confessionale. Adesso hanno chiamato i maschi e tutto può essere Simo, stasera non manca niente all’appello”, ha detto la Luzzi.

“Porca miseria, raga”, ha continuato Anita, prima che la regia spostasse le telecamere nella zona beauty dove vediamo presente Grecia e poco dopo Paolo Masella e Alessio Falsone.

Reazioni disparate dunque e un poco di preoccupazione da parte dei concorrenti della Casa per Marco Maddaloni.