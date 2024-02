Varrese è il meno votato su 7 e rischia l'eliminazione! Le reazioni in casa (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Febbraio 2024

Grande Fratello

Massimiliano Varrese è stato il meno votato dal pubblico a casa diventando il primo candidato all’eliminazione di settimana prossima. Ecco la reazione degli altri inquilini.

I gieffini dispiaciuti per Massimiliano Varrese

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello in cui ne sono successe di tutti i colori. Tra i vari confronti, come per esempio quello di Anita Olivieri con Giuseppe Garibaldi, abbiamo visto anche quello di Massimiliano Varrese con tutto il resto della casa.

I toni in questo caso si sono accesi fino a quando non è arrivato il momento della verità per quanto riguardava il risultato del televoto. Il pubblico ha decretato il concorrente meno votato, ovvero l’attore stesso. Queste le percentuali: Simona 33%, Paolo 17%, Marco 15%, Federico 11%, Alessio 9%, Grecia 8% e Massimiliano 7%.

Il conduttore ha fatto un piccolo scherzo dichiarando che Massimiliano Varrese avrebbe dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello subito, tuttavia poi ha rivelato la verità. L’attore è il primo candidato all’eliminazione che avrà luogo nella puntata di giovedì prossimo.

Tuttavia le reazioni dei concorrenti nel momento in cui hanno scoperto che il gieffino è stato il meno televotato dal pubblico hanno fatto il giro del web. Qui sotto possiamo vedere la faccia pietrificata di Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi.

La reazione di Perla e Garibaldi

Non mancano però anche quelle di Anita Olivieri, che è rimasta letteralmente a bocca aperta, e Rosy Chin. La chef ha iniziato a guardarsi intorno spaesata perché era convinta che fosse un altro scherzo. Invece Massimiliano dovrà affrontare il suo destino e tra una settimana scoprirà se dover lasciare per sempre il reality oppure poter continuare il percorso.

La reazione al risultato del televoto con Massimiliano Varrese

Solo il tempo ci dirà cosa accadrà, in quanto lunedì sera scopriremo con quale avversaria dovrà scontrarsi tra Simona, Anita e Perla.